O samoieda Ghost vive na Noruega e mesmo jovem, tem pouco mais de um ano e meio, é muito popular no Instagram. Seu perfil @ghost_the_samoyed tem 53 mil seguidores. Parte do seu sucesso está no fato de que o cachorro é muito comunicativo: ele uiva quando vê televisão, quando ouve música... e, recentemente, protagonizou um diálogo com seu tutor em uma ligação de vídeo.Talvez ele diga algo como "Onde você está? Me deixou aqui sozinho, volta logo" porque parece bastante indignado, mas só mesmo o tutor dessa coisa branca e peluda pode interpretar com mais precisão sua língua. A gente se contenta com a fofura.