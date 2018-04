Ao associar todo o mundo árabe com o terrorismo, Ana Amélia presta um desserviço ao país e alimenta o preconceito

O discurso do preconceito tem avançado cada vez mais no Brasil. Na semana passada, a senadora Ana Amélia (PP-RS) subiu à tribuna para atacar uma entrevista da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), ao canal Al-Jazeera. Num discurso confuso, Ana Amélia esbanjou preconceito e relacionou todo o mundo árabe com o terrorismo.

A Al-Jazeera é um dos grandes grupos de comunicação do mundo e tem atuação em dezenas de países. Até onde se saiba, não tem vínculo com nenhum grupo terrorista. Mesmo assim, a senadora relacionou diretamente a Al-Jazeera com o Estado Islâmico. Gleisi Hoffmann havia dado entrevistas com teor semelhante a empresas de comunicação da Europa e dos Estados Unidos. Até então, não havia grandes reações. Foi só o mundo árabe entrar na história que a xenofobia apareceu.

O discurso de Ana Amélia encontrou eco nas redes sociais. Milhares de internau-tas se ergueram contra a entrevista de Gleisi Hoffmann, muitos temendo até uma invasão de milhares de terro-ristas para tirar Lula da cadeia. Um procedimento preliminar na Procuradoria-Geral da República foi aberto para investigar a fala da petista. Apesar da longa e amistosa relação do Brasil com países árabes, poucos saíram em defesa dos muçulmanos. Somente alguns grupos árabes soltaram notas repudian-do o discurso de Ana Amélia e alertando para o perigo do discurso de ódio.

Na era das "fake news" e com o país dividido, não é de se estranhar que um discurso mal-intencionado ganhe tanta repercussão. Qualquer autoridade deve ser cuidadosa para não espalhar notícias falsas e alimentar o preconceito. Os árabes já sofrem com a islamofobia em todo o mundo e não precisam de políticos propagando a xenofobia na tribuna do Senado. Nos últimos anos, refugiados sírios foram alvo de preconceito em várias metrópoles do país.

Ao longo dos dois últimos séculos, o Brasil recebeu mi-lhões de imigrantes árabes, a maioria de origem libanesa. A convivência sempre foi pacífica. A integração entre as culturas e o diálogo entre os diferentes transformam o país para melhor. O Brasil deveria copiar muitos pontos da Europa e dos EUA, mas a xenofobia definitivamente não é um deles. A miscigenação é uma das melhores características do Brasil e deve ser festejada pelos mais de 207 milhões de brasileiros.