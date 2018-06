Vergonha de dentro de casa levada para fora

Um dos participantes do vídeo já foi identificado e, pasmem, trata-se de um advogado pernambucano. A OAB-PE já destacou que está tomando medidas e que ele será investigado pelo Tribunal de Ética da Ordem e ser punido até mesmo com a exclusão do seu registro.



Um outro participante também teria sido identificado - e pasmem (ainda mais) - trata-se de um policial militar de Santa Catarina, que inclusive teria participado de ações educativas e de conscientização no Dia Internacional da Mulher. O comando da PM catarinense disse em nota que "abrirá um processo administrativo-disciplinar para apurar a conduta irregular do militar" assim que o policial voltar da viagem à Rússia. "A corporação não corrobora com este tipo de atitude, que é incompatível com a profissão e o decoro da classe", diz o comunicado.



A preconceituosa atitude dos homens no vídeo é motivo de vergonha para todos nós, brasileiros, e vai de encontro a a tudo que enfrentamos diariamente contra qualquer tipo de desigualdade. Nossa vontade, realmente, é que esse e tantos outros casos sejam apurados e punidos exemplarmente.



Estamos envergonhados, também, porque a problemática do machismo, uma realidade cotidiana do nosso país, extrapolou nossas fronteiras e foi exposta covardemente fora dele. A cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. A cada 1,5 segundo, uma mulher é vítima de assédio na rua. Os números do Relógios da Violência, do Instituto Maria da Penha, infelizmente retratam a nossa realidade. Que a gente fique indignado por cada vítima, até que elas não existam mais.

Um vídeo machista tem causado bastante indignação nas redes sociais. Um grupo de turistas brasileiros entoam palavras de baixo calão a uma jovem russa, em referência a seu órgão sexual. A jovem, sem nada entender, ri desconsertada e ainda repete algumas palavras.A repercussão é tamanha que várias cartas estão sendo enviadas à embaixada do Brasil na Rússia para que medidas legais possam ser tomadas, e que a vítima em questão possa ter conhecimento do que foi falado e procure a Justiça para denunciar os agressores.Para quem diz que se tratou de uma infeliz brincadeira, e que não passa de mimimi, digo que é esse tipo de imbecilidade que perpetua a cultura do machismo em nosso país.