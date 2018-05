Vamos ajudar a legendar Simone Giertz

Com humor afiado, inventora sueca tem canal no Youtube em que constrói robôs por puro entretenimento

Se você nasceu antes dos anos 1990 e ainda tem um leve preconceito com conteúdo produzido na internet, esse texto é para você. Afinal, nem só de banheira de Nutella e clipes de funk vive o Youtube. Há mais. Há, por exemplo, mulheres incríveis mostrando que sim, podemos tudo. E hoje, tenho uma dica infalível: Simone Giertz.



Simone Giertz é sueca, Youtuber e apresentadora de TV, inventora e entusiasta da robótica. Com um humor afiado, seu canal é dedicado a construir o que ela chama de "shitty robots" – numa tradução livre e sem palavrão, algo como "robôs de qualidade muito baixa". São máquinas construídas por puro entretenimento e cuja função é bastante questionável, se não inexistente. Quase sempre, elas dão tão errado que acabam dando certo – só vendo para entender.



Há, por exemplo, um "despertador", em que uma mão de plástico dá nada sutis tapas na cara de quem está dormindo, e outra de aplausos, além de robôs que cortam legumes, servem sopa e pipoca ou passam batom. Ao apresentar suas criações, ela demonstra também toda a mecânica necessária para fazer o aparato funcionar.



Na última segunda, Simone publicou um vídeo em que conta que está com um tumor no cérebro e que, por isso, provavelmente vai se ausentar por alguns meses do Youtube. A notícia me estimulou ainda mais a divulgar o trabalho dela. O único ponto negativo dessa história é que os vídeos são em inglês. Não há legendas em português.



Com tantas mulheres na ciência por aqui – uma pesquisa divulgada pela Forbes, no ano passado, mostra que o Brasil é líder em igualdade de gênero na ciência –, o quão incrível seria se esse conteúdo pudesse chegar a todas elas? São mulheres como Simone, e como tantas outras que diariamente trabalham com pesquisa, que nos fazem acreditar que sim, mulheres podem tudo. Mulheres podem até mesmo unir humor e robótica.



A boa notícia é que o Youtube tem um senso de comunidade forte e estimula que os próprios espectadores ajudem os canais a traduzir e legendar os vídeos. Então, fica aqui o convite àqueles que falam inglês e português. Vamos contribuir na tradução dos vídeos de Simone Giertz ao português. Quem sabe, assim, mais e mais mulheres conheçam seu trabalho e se sintam estimuladas a entrar no mundo da ciência. Por que não?