Vacinar contra a irracionalidade

É de deixar furioso a disposição franca, aberta e desinibida de duvidar da racionalidade

O leitor que algum dia recebeu um diagnóstico que o deixou preocupado deve ter levado o médico a sério. Esperamos que um profissional como um médico saiba o que está dizendo. Afinal, o que está em jogo é só a nossa vida.



Quem viaja de avião também quer ter a paz de espírito de saber que ali, na cabine, vai conduzindo a aeronave um piloto experiente, com muitas horas de voo, que domine a arte/técnica de pilotar.



De um advogado espera-se habilidade na operação da lei, talento argumentativo, queremos alguém muito bem capacitado em nossa causa.



Já se deve ter visto o padrão aqui: em áreas em que somos leigos, e tendo necessidade de sermos orientados em questões próprias dessas áreas, queremos gente com o máximo de capacidade possível. Gente de cujos conhecimentos específicos possamos depender, nos quais podemos confiar.



É só de deixar espantado – na verdade, furioso –, então essa disposição franca, aberta e desinibida de duvidar da eficácia das vacinas, testadas, seguras e eficientes além de qualquer dúvida razoável, contra doenças de que achávamos já estar livres. Veja-se o caso recente do sarampo. Quem dera fosse este o único caso, e só com ele já estaríamos muito mal-arranjados. Vimos uma polêmica, uma militância engajada e barulhenta que se nega a imunizar os filhos sob a alegação de que a vacina teria relação causal com a manifestação de autismo. Os defensores dessa ideia se sentem completamente à vontade para discutir com especialistas que se valem de ciência de ponta para desenvolver a vacina, segundo protocolos e com tecnologias de ponta.



Sinal dos nossos tempos? O avanço da internet trouxe a falsa ilusão de sabedoria, de que toda a informação do mundo está ao alcance de alguns toques (está) e que torna todos capacitados a debater com gente experien-te, dedicada a pesquisas e especializações (não torna). Temos terraplanistas, que exigem ser levados a sério. Há os criacionistas, que questionam a teoria da Evolução a sério. Quem nega a evolução mas se beneficia dos avanços da medicina e da biologia incorre em uma grossa contradição, para dizer o menos. A racionalidade não nos torna melhores que os animais não racionais, só nos diferencia. Quem dera houvesse uma vacina contra tanta irracionalidade que empesteia o ar que todos respiramos.