"Quem mandou provar?" é um dos argumentos mais utilizados. E dos mais tristes também. Impossível saber como e quando cada um deu seu primeiro passo ao uso de drogas - lícitas ou ilícitas. O fato é que podem existir vários motivos para levá-lo a isso, e outros tantos para mantê-lo no vício. Mas por qual motivo as pessoas não podem se ater simplesmente ao fato de ele querer sair disso?



Foi um ato de coragem de Casagrande também porque ele já havia falhado antes. Essa não é a sua primeira reabilitação. E se expor e estar diante da cobrança de um país inteiro é colocar uma pressão imensa sobre seus ombros. Mas se ele mostra que é capaz, dá fé àqueles que compartilham de sua mesma luta, que é diária. Parabéns, Casagrande. No último domingo, vibrei pela melhor Copa que você poderia ter conquistado. E que venham mais delas para você!

Quem curte futebol, regozijou-se com o espetáculo apresentado em campo por França e Croácia, que culminou com a vitória dos bleus, que conquistaram o bicampeonato na Copa da Rússia. Com a desclassificação precoce de nossa Seleção Brasileira, coube a nós ver a comemoração alheia. Quem, como eu, acompanhou a transmissão pela TV Globo, porém, deve ter se surpreendido em um determinado momento.Não se tratava de nada a respeito da festa dos jogadores franceses, que dançavam e se abraçavam, ainda em campo. E sim do momento em que o ex-jogador e agora comentarista da casa Walter Casagrande emocionou-se e emocionou a todos ao falar de uma vitória particular. "Para mim é a Copa mais importante da minha vida. Porque eu tive uma proposta quando eu saí do Brasil, que era sair para uma Copa do Mundo pela primeira vez sóbrio, permanecer sóbrio e voltar pra minha casa sóbrio. Então, estou muito feliz", disse, antes de cair em lágrimas.Foi, sem dúvida, um ato de muita coragem. Sabíamos que ele já havia exposto seu problema de dependência química anteriormente, em outras situações. Trata-se de uma batalha bem cruel. Além de ter que lidar com as dificuldades impostas pelo vício, os adictos ainda têm que lutar contra um certo preconceito existente em algumas pessoas, que acham que os viciados estão nesta situação porque querem.