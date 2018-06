Trump realmente não se importa. E você?

Presidente americano usa caso de crianças separadas dos pais para estampar imagem de que imigrantes não são bem-vindos nos EUA

Com um casaco com os dizeres ‘Eu realmente não me importo. E você?’, a primeira-dama americana Melania Trump visitou, no Texas, uma instituição que recebe crianças separadas dos pais na fronteira com o México. Em meio a toda tensão gerada pela crise de imigração, desde que seu marido decidiu mudar as regras e separar famílias imigrantes que entram no país ilegalmente, Melania parece mostrar em seu casaco o sentimento que a Casa Branca passa para o público.



Criticado por seu endurecimento na política de imigração, que nas administrações anteriores mantinha as famílias unidas, Trump culpou os democratas por não negociarem uma nova legislação. Em um período de apenas cinco semanas, mais de 2 mil crianças foram detidas.



A porta-voz, Sarah Sanders, que é um desastre com a imprensa em cada coletiva, afirmou que "seguir a lei é bíblico". Imagens de crianças pequenas chorando enquanto vêem seus pais sendo levados por policiais e de menores de idade dormindo em colchões com cobertores de alumínio dentro de uma cela, no entanto, não pareciam nada bíblicas.