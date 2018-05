Trump isola cada vez mais os EUA no topo

Decisão de deixar o acordo nuclear com o Irã faz parte de uma série de posicionamentos da equivocada política externa americana

A decisão do presidente americano Donald Trump de deixar o acordo nuclear com o Irã ainda não desceu nas gargantas da Europa e de Teerã, apesar de ter sido muito bem aceita por Israel. O anúncio desta semana, de que Washington vai deixar o acordo feito sob o governo de Barack Obama, em 2015, e que visa conter o avanço nuclear do Irã em troca do fim das sanções econômicas contra o país já gerou (mais) tensão no Oriente Médio.

Apenas um dia após o anúncio, posições iranianas na Síria atacaram Israel nas colinas de Golã. Tel-Aviv respondeu ao bombardeio, e já colocou suas forças a postos para um possível conflito. O fato de que Irã e Israel, grandes inimigos regionais, não compartilharem uma fronteira não parece esfriar a tensão entre os dois, principalmente agora que há combatentes iranianos na Síria.

Além do aumento da violência já comprovado, a decisão de saída do acordo mostra que a política externa americano sob a administração Trump isola cada vez mais os EUA em um momento em que o mundo se fortalece da união globalizada.

Claro, essa união, essa ideia de blocos internacionais, a tal globalização, não é bem vista por todos. Não é à toa que a Europa enfrenta uma onda conservadora xenofóbica e cisões como o Brexit, que busca justamente isolar o Reino Unido do resto do bloco europeu. Mas é essa união e são essas fronteiras mais amenas que dão força ao bloco como um todo, e que permitem que acordos internacionais sejam o ponto de apoio dos governos. Nenhum país existe no vácuo, mas os EUA parecem se esquecer disso com frequência.

Em sua missão de colocar os EUA novamente no topo - a posição ainda é americana, apesar de hoje haver uma pressão direta oriental, pela China, de tomar o cargo - Trump tem isolado cada vez mais o país. A resposta global é, invariavelmente, a mesma: vamos continuar sem você. O Acordo de Paris continuou mesmo sem Washington, e assim esse pacto nuclear ainda está de pé, pelo menos segundo posicionamentos do Irã e das demais potências que o assinaram. O mesmo aconteceu com a decisão americana de mover sua embaixada para Jerusalém: apenas Guatemala e Paraguai seguiram o exemplo americano.

É difícil negociar com os EUA quando o país toma uma postura rígida, faz pouco caso de seus próprios aliados, se isola e pressiona as demais nações. Não há como voltar ao passado e colocar novamente os EUA na posição de prestígio absoluto que já teve. A força americana agora está em sua união com o Ocidente, mas Trump ainda quer ser apenas o dono da bola.