Todos podem e devem evoluir

E essas questões não ficaram debaixo do pano, como costumam ser tratados os temas que "desagradam" a realeza. Exemplo disso é que o líder da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, Michael Bruce Curry - escolhido pelos noivos para fazer uma bênção durante a cerimônia - , citou o famoso discurso de Martin Luther King Jr. sobre o "poder redentor do amor". Ou quando o coro gospel The Kingdom Choir, formado por cantores negros, emocionou o público com uma linda versão do clássico de Ben E. King, Stand by Me.



Naquela manhã de sábado, foi impossível esquecer que a Inglaterra, nação soberana no comércio de escravos durante o século 18, recebia em sua família real a filha de Doria Ragland, instrutora de ioga, assistente social, adepta de dreadlocks, piercings e fã de Bob Marley, que diferentemente dos sisudos britânicos, era incapaz de conter sua emoção e seu afeto pelo jovem casal.



Será que a mesma Inglaterra que fez um rei (o tio da rainha Elizabeth) renunciar o trono por uma também atriz americana e divorciada consegue agora enxergar o "poder redentor do amor"?



Sei que a Inglaterra conegue enxergar o poder de uma mulher, afinal, tem em seu trono a rainha Elizabeth II, que é a soberana que ocupou o trono real britânico por mais tempo, superando o feito de sua tataravó, a rainha Victoria, que foi dona do título por exatos 63 anos e 216 dias. Mas será que ela conseguirá enxergar o poder de Meghan, a menina que decidiu escrever cartas a pessoas poderosas para denunciar o sexismo na publicidade?



Esperamos que sim, sobretudo porque tudo o que acontece por lá, historicamente, costuma ser seguido por aqui. E ao menos os bons exemplos são bem vindos!

Aqueles que se sentem chateados, entediados ou são mesmo revoltados com o assunto, podem parar por aqui. Mas sim, vou falar do casamento real. Não um casamento da realidade, e sim o da realeza britânica, que fez muita gente voltar os olhos para a TV no último sábado.Não vou comentar vestuário, maquiagem ou outras coisas que são uma delícia para trocar ideias entre amigos, nem da troca de olhares apaixonada entre os noivos no altar, que faz qualquer um suspirar... Prefiro apenas falar sobre o tom de mudança que a cerimônia de casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle apontou.Quem viu a cerimônia, pode não ter se impressionado como eu com alguns pontos. A atriz Meghan, agora duquesa de Sussex, quebrou fortes tradições da família real inglesa, sobretudo por ser divorciada, americana e afrodescendente.