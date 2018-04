Teste para cardíaco

Sei bem que prometi falar pouco de futebol, mas o improvável gol de Joel Carli entrou no meu caminho e foi difícil desviar desse assunto. Sei bem também que já se passou mais de uma semana desde o domingo de decisões dos Estaduais pelo país. Porém, com a faixa de campeã, peço uma licença poética para comentar, mesmo que tardiamente, o resultado entre Vasco e Botafogo do dia 8 de abril, no estádio do Maracanã, que deu o título do Carioca ao alvinegro, nos pênaltis, por 4 a 3.



Já passamos por muita coisa, nós, botafoguenses, vocês sabem. O coração já foi mais bem testado nas arquibancadas de estádios do que nos consultórios de cardiologistas. Mas ninguém poderia esperar tamanha reviravolta, nem mesmo os mais otimistas dos alvinegros – que aqui nunca será sinônimo de pessimista hein, olhe lá, rapaz, você me respeite.



Baixada a poeira e conquistado o alívio, não foram poucas as histórias de torcedores que já haviam perdido as forças, entregando a Deus – amém, vai na fé que dá. Sentados em qualquer canto, com o olhar perdido no horizonte do desespero, alguns sequer viram o gol redentor, que saiu já aos 49 e levou a decisão aos pênaltis, consagrando o já consagrado goleiro Gatito Fernández, que pegou duas cobranças e acalentou nossos corações apreensivos.





Mas, até então, parecia realmente que tudo estava resolvido a favor do Vasco. Aposto inclusive que os colegas jornalistas já tinham seus textos preparados, a ponto de bala. (Eu, confesso, me recuso a fazer isso em jogos do Botafogo, pois acredito fielmente no poder da zica, mas, ainda bem, não estava nesse plantão). Com Leo Valencia expulso, foi a cereja do bolo. As câmeras dos celulares vascaínos entraram em modo selfie, para registrarem os berros de "é campeão" emoldurados por sorrisos largos – e equivocados.



Na próxima decisão do Botafogo, convido o leitor a olhar com atenção à arquibancada alvinegra no fim do jogo. Dificilmente você verá algo parecido. No máximo, há uma galera acenando loucamente, aos berros suplicantes de "acabou", enquanto olha para o relógio a cada meio segundo, fingindo que, assim, o tempo vai correr num compasso diferente. A maioria mesmo só trinca os dentes e entrega para Deus – amém, vai na fé que dá.



A maior parte dos botafoguense já viu de tudo. Para o bem e para o mal. Somos cascudos, bem-aventurados. Nossos corações viveram testes demais. Certas coisas, você sabe, só acontecem... Não vou nem completar. Ainda bem. Afinal, agora, quem está com a improvável faixa de campeão, pedindo aqui a palavra, sou eu.



No mais: parabéns aos vascaínos que, diante de tamanha tragédia, souberam respeitar o resultado e saíram de cabeça erguida, sem grandes sinais brigas dentro e fora do Maracanã. O noticiário de futebol tem que estar sempre nas páginas de Esporte. No máximo, aqui nas colunas de opinião. Nunca nas páginas de polícia.