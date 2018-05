Tecnologia, progresso e provincianismo

Quem aponta para o "progresso" moral como um tempo em que restrições hoje julgadas retrógradas serão superadas pode não estar considerando que talvez seja ainda muito cedo para que o provincianismo seja suplantado – e nada aponta para essa superação de fato. Há uma expectativa de que os jovens serão mais esclarecidos e farão a mudança, mas, como Lampedusa poderia se sentir tentado a concluir, algumas coisas até mudam – mas só para que tudo continue como está.



Como pode ser que um mundo tão além dos horizontes morais estreitos de 50 anos atrás, com Facebook e internet e gadgets e tudo mais que ajuda a definir nossa época, tem Donald Trump como presidente dos EUA – além de outras supostas "mancadas" conservadoras? Bem, a resposta está no enunciado mesmo da pergunta: Facebook, internet e gadgets. A vontade de mudar se manifesta com barulho; os números, no entanto, podem indicar um provincianismo redivivo. A julgar pelo estado do mundo, parecem apontar mesmo.

Cuidar da vida alheia é um passatempo que a humanidade adotou desde um passado sem data definida. Vivendo em aldeias, vilarejos, cidades muito pequenas, saber do que se passa na casa não só do vizinho, mas da vizinhança, é uma inevitabilidade. Nem se poderia bem dizer que as pessoas vivendo em espaços assim cuidam da vida alheia porque sofrem de uma curiosidade fuxiqueira patológica. Muitas vezes é o único emprego que conhecem para o próprio tempo.Porque localidades pequenas não oferecem muita oportunidade de crescimento pessoal, profissional, intelectual; porque a privacidade que desejamos às vezes é violada, e ninguém aceita de bom grado violação de privacidade; porque a violação de privacidade vem seguida de interferência – o bisbilhoteiro não se contenta em bisbilhotar: ele precisa de algum modo deixar claro que tem sobre a sua vida uma opinião melhor que a sua. A lista não chega nem perto de esgotar as razões para alguém querer deixar para trás uma vida de limites tão estreitos – o chamado provincianismo, a vida de província, de assuntos menores, comezinhos. Quem quer isso?Aí muitos migram para as cidades grandes, as megalópoles, na esperança de que a velocidade do dia a dia, o impessoalismo e grande variedade de assuntos forneça o anonimato que precisamos para sumir na multidão (sem deixar de sermos indivíduos). Mas o mundo pós-redes sociais de certa forma desaperta o parafuso: as pessoas voltam a patrulhar a vida alheia – amizades são desfeitas a depender do "like" dado num tal ou qual assunto, campanhas difamatórias surgem como incêndios florestais, turbas virtuais caçam bruxas com seus forcados e tochas (estes, nem sempre virtuais).