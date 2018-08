Será que estamos preparados para o futuro da tecnologia?

Não tem como saber quando estaremos preparados para o salto. Alguns estarão mais ávidos em viver em cidades flutuantes, sem nação e sem fronteiras, cidadãos do mundo. Outros buscarão cada vez mais o ufanismo, as tradições, temerão ainda mais os "estrangeiros". Isso já ocorre: com a globalização, um movimento conservador, exemplificado em figuras como Marine Le Pen na França, o Brexit, e Donald Trump, já está trabalhando a todo vapor. Toda ação gera uma reação.



Mas talvez seja bom que o progresso chegue a largas braçadas. Considerando que todo tipo de conquista de novos direitos, toda força motivadora da mudança é inicialmente considerada um loucura, talvez no futuro olhemos para trás e acharemos estranho essa luta por impedir mudanças genéticas, nanotecnologia e o fim das nações como conhecemos. É tudo uma questão de tempo.

Estes dias, tive contato com algumas das inovações tecnológicas que já estão sendo pensadas agora. Destas coisas que aparecem em vídeos curtinhos no Facebook, sobre pernas mecânicas que se conectam com os comandos neurais dos soldados amputados ou então apartamentos inteligentes que reconhecem a entrada do proprietário e preparam tudo sob medida.Este mundo futuro parece incrível. Elon Musk está buscando um jeito de fazer seres humanos viajaram a 1.200 km/h de forma confortável; outro cientista desenvolveu uma forma de tomar 150 comprimidos de certas vitaminas por dia para tentar chegar os 150 anos. Há ainda um projeto que constrói casas flutuantes na Polinésia Francesa que podem se movimentar a vontade, se reunir em comunidade autônomas, ir de um território a outro.A pergunta que fica é: vamos saber nos adaptar? Penso isso porque qualquer movimento de progresso tem sempre um puxão para trás, uma força do tradicional que busca nos manter onde estamos. Por mais que a ciência corra a passos largos, os humanos são bem mais lentos e querem saber onde estão pisando. Mudar formas de habitação, a maneira de encarar o transporte, a forma como tratamos as doenças, tudo parece muito radical.