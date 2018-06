Sem queimaduras no mês junino

O próprio Destak publicou que, no início do mês, existiam 21 pessoas internadas na Unidade de Queimados do Hospital da Restauração. Destas, 90% se acidentaram ao cozinhar com álcool comprado em posto de combustível. O médico Marcos Barreto, responsável pelo setor, explicou que o problema é um reflexo da alta no preço do botijão de gás e do desabastecimento. Entre os pacientes, estavam duas crianças.



E a situação parece não melhorar. O combustível é necessário para a cocção dos alimentos. As pessoas estão formando longas filas em frente aos estabelecimentos que vendem gás de cozinha. Quando os botijões chegam, não permanecem muito tempo. Alguns desses pontos já apresentam uma "alternativa" em cartazes. "Não temos gás, mas temos carvão." Daí, mais riscos de queimaduras, uma vez que pessoas acostumadas a utilizar fogões para cozinhar vão se aventurar em outros meios. Até mesmo a lenha - vendida nesta época apenas para as fogueiras - está tendo maior procura, o que também gera preocupação.



Ainda nesta terça-feira, o Procon de Pernambuco emitiu uma notificação à Petrobras, pedindo celeridade no atendimento às companhias distribuidoras de gás de cozinha, no Estado. A estatal tem o prazo de até 72 horas para responder aos questionamentos sobre o desabastecimento. Esperamos que, com a normalização do serviço - somado às ações de prevenção de acidentes - os números de queimados nestas festas juninas não seja algo preocupante.

Nos meses de festas juninas, há uma estatística que costuma ser preocupante no Nordeste, com a tradição dos fogos de artifício - é a dos queimados. No ano passado, no início de julho, o Hospital da Restauração - que é referência no tratamento de queimados em Pernambuco - atendeu 45 pessoas com queimaduras durante as festas juninas. Destas, 16 eram crianças e 29 adultos. Do total de pacientes, sete crianças e 17 adultos com ferimentos mais graves precisaram ficar internados na Unidade de Tratamento de Queimados.Em comparação ao ano anterior houve uma queda no número de atendimentos, mas um aumento na quantidade de internamentos. Em 2016, foram 63 atendimentos, sendo 40 de crianças e 23 de adultos e dez adultos e 11 crianças precisaram ser hospitalizados.Qual o motivo de eu estar introduzindo minha coluna com esses dados? Respondo agora. Minha preocupação com o aumento de acidentes desta natureza neste mês, não apenas pelos festejos típicos, como também pela Copa do Mundo - que também provoca o aumento do manejo de fogos de artifício - e pelas consequências da paralisação nacional dos caminhoneiros, ocorrida em maio. Aqui destaco que não estou me posicionando a favor ou contra a greve. Só estou comentando alguns de seus efeitos.