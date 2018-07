Santos Dumont, amigo, você não faz nem ideia.

Sonhar em acompanhar o Brasil até uma final de Copa do Mundo e ter que lidar com a frustração de isso não acontecer foi mais difícil de lidar do que poderia imaginar. Achei que "ser brasileira com muito orgulho, com muito amor" não era tanto a minha praia. Mas a Bélgica me deu uma rasteira e fez cair por terra algumas das minhas certezas.



Estive na Rússia durante exatos trinta dias – e assim deixo justificada minha ausência nesta coluna. Fui a cinco cidades russas, ver da arquibancada a Seleção Brasileira. Não achei mesmo que Kazan seria a última. Acreditei até o fim. Mas a arena do telão imenso e do incrível França x Argentina, que ainda tive a sorte de ver, me reservava um destino amargo.



A eliminação não apaga o caminho que trilhei, é lógico. Repito: foram cinco cidades. Quebrei preconceitos a respeito dos russos, descobri uma Rússia mais Ocidental que esperava e, mais do que isso, entendi um pouco a mística que faz um povo se unir em torno de uma Seleção – algo que senti mais forte quando me vi encharcada de cerveja, na torcida da Croácia, que comemorava o gol de Mario Mandzukic na prorrogação da semifinal contra a Inglaterra.





Como brasileira, também vivi isso. É bacana ver alguém de verde e amarelo numa cidade inócua e zero turística como Samara. Nessas situações, nos aproximamos pelas similaridades. Falamos o mesmo idioma, temos referências de mundo mais similares. Somos diferentes, é claro. Mas ali, o que nos aproxima é sermos brasileiros. E que poderoso é estar entre os seus.



O destino, por fim, ainda me agraciou com a oportunidade de ver a final. Até agora não assimilei o tamanho gigante do que me acometeu. A verdade é que estou atordoada, como se meus pés não estivessem fincados no chão. Flutuei no ar pela primeira vez, cruzei as nuvens. Fiquei tão abestalhada com o vento no rosto quanto imagino que Santos Dumont tenha ficado em seu voo a bordo do 14-Bis.



Mas, numa final de Copa, posso dizer com propriedade: não é nada. Passa voando mais rápido do que o Airbus em que embarquei. Esta coluna, inclusive, escrevi de dentro do avião, quando eram para lá de três da madrugada. O voo atrasou, sem ganas de sair do chão, como se me forçasse a descer da nuvem para, aí sim, decolar e seguir longe do último mês de esbórnia.



Santos Dumont, amigo, você não faz nem ideia.