Reclamar, reclamar, reclamar. Adianta?

Talvez a gente só precise pegar mais leve com a cobrança. Um estudo da Universidade de Washington concluiu que mulheres que tentam ser "supermães" correm mais riscos de se tornar depressivas. Então, deixa a casa bagunçada, dá pizza de janta, manda pra escola com a roupa amassada, bebe uma cerveja enquanto a cria vê um desenho, dez desenhos se for preciso.



Cada uma de nós tem que olhar pra dentro de si e entender o que é prioridade na sua vida. Escolher para não enlouquecer. A vida de todo mundo tem dor, com ou sem filhos, casadas ou solteiras, não tem caminho sem lágrima, não. Reclamar excessivamente deixa tudo mais pesado.



Ache o maravilhoso no seu dia a dia. Nossos filhos são grandes mestres. O que será que você precisa aprender?

De uns anos para cá, tem crescido um movimento de mulheres que se queixam da romantização da maternidade. Eu me lembro que antes de me tornar uma mãe, sempre via a maternidade com esse filtro cor de rosa através do qual o processo parece ser natural e maravilhoso, uma verdadeira bênção. Você acha que tudo acontecerá muito tranquilamente, o bebê vai nascer e você terá instintos que levarão a saber como agir, o amor pela criança surgirá instantaneamente, você saberá reconhecer o choro, a amamentação será a experiência mais terna e amorosa que já viveu. Mas aí o bebê chega e você não está preparada para nada do que de fato vem junto com ele.Nesse sentido é muito importante que as mulheres tenham passado a desvelar o lado duro e sombrio da maternidade, a privação de sono, a depressão pós-parto, o cansaço, a solidão, as dores do corpo e da alma, a culpa, a insegurança, a competição. Conhecer o relato de outras mulheres nos faz mais fortes, nos permite ser mais compreensivas com nós mesmas, nos mostra que o problema não é com a gente.Mas tenho me incomodado com o tanto de reclamação que ouço por aí. Se a realidade das mães é dura, vivê-la de uma forma mais leve, buscando alegria na rotina e com os olhos abertos para as belezas pode torná-la melhor. Acredito que saber das dificuldades reais de gerar, nutrir e criar uma pessoa deve servir para que a gente se cobre menos, idealize menos, se prepare mais, mas não gosto dessa visão de que ser mãe é apenas tormento.