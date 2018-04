Quem é o índio?

Repetir e repetir clichês sobre "os índios" para as crianças resulta em adultos que acham que se usa celular, veste calça jeans, compra comida em vez de caçar, não se trata de um indígena e não pode exigir direitos em nome dos indígenas.



Que tal, em vez disso, mostrarmos às crianças a diversidade das culturas, falar sobre os elementos que tomamos emprestados delas e o que elas têm a nos ensinar sobre medicina e meio ambiente, por exemplo?



Por que não levar um indígena para falar com as crianças na escola em vez de falar sobre eles como se não existissem mais?



Dependendo da idade das crianças, uma ideia é levar notícias sobre o que está acontecendo com as populações indígenas hoje e propor debates.



Outra abordagem pode ser a leitura de obras de autores indígenas como Daniel Munduruku – doutor em educação pela USP, ele tem mais de 50 livros para crianças, jovens e educadores.



Propor pesquisas sobre etnias diversas para enfatizar as diferenças entre elas também é um caminho interessante.



Deixemos de lado as visões generalizantes para mostrar a nossos filhos – e quiçá aprendermos nós mesmos – a perceber os indígenas como contemporâneos, que compartilham conosco os avanços da modernidade ao mesmo tempo em que lutam para manter vivas suas tradições.

