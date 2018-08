Por mais arte e menos ignorância

Nem trarei para este espaço o debate do que é arte e o que não é. Posso até trazer à tona questões de democracia - afinal, você está livre para ir assistir o que quiser. Mas vou me atrever a falar dentro de limites religiosos mesmo.



Infelizmente, por questões logísticas, não pude estar em Garanhuns no fim de semana para conferir este espetáculo. Soube, porém, que seu texto não desrespeita a liturgia cristã.



A ideia, pelo que entendeu o desembargador Cândido Saraiva em uma das decisões da Justiça pernambucana, é conscientizar e estimular a reflexão sobre a discriminação social de uma minoria, especialmente das transexuais e travestis. Não consigo entender o porquê de uma Ordem de Pastores Evangélicos da Região ter solicitado o cancelamento da peça judicialmente.



Primeiro, se não sabiam o conteúdo dela. E segundo, por qual motivo acham que Jesus, em sua imensa sabedoria e bondade, se sentiria diminuído por ser representado pela atriz transexual Renata Carvalho? Por qual motivo o Jesus naquele palco, cujo texto só traz palavras que agregam nossa espécie humana, causam tamanho "ódio" - foi essa a palavra que o grupo utilizou na petição para pedir o cancelamento da peça - em alguns?



Acredito que devemos fazer de tudo para vivermos em um mundo com mais tolerância e menos ignorância. Se a arte pode ser um instrumento para isso, seja bem vinda.

A apresentação da peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" em Garanhuns, no Agreste pernambucano, nesta última semana, rendeu fortes reações. Não apenas do público, como também atos de preconceito, de apoio, intervenções jurídicas e policiais.O texto da dramaturga escocesa Jo Clifford faz uma releitura da história de Jesus Cristo e propõe que, se Ele voltasse a viver nos dias de hoje, poderia viver entre nós no corpo de uma travesti. Segundo a produção, a ideia é mostrar que Jesus pode estar presente entre os marginalizados.Num espaço de cinco horas, a peça foi proibida e "desproibida" de ser exibida no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), por ordem judicial, algumas vezes. Acabou sendo exibida no palco de maneira independente do evento. Foi no improviso, sem iluminação cênica sonorização, cadeiras e o toldo para proteger da chuva. Essa não foi a primeira vez que a peça com Jesus travesti foi censurada. O espetáculo chegou a ser barrado pela Justiça em Jundiaí (SP) e proibido pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.