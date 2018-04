Pode parecer, mas a Terceira Guerra Mundial não está vindo

A Síria é mais um pequeno palco dos reais conflitos de poder entre as grandes potências

Muito se viu nas redes sociais no fim de semana sobre o possível retorno do conflito global depois que os EUA, França e Reino Unido decidiram bombardear a Síria em represália a um suposto ataque químico do regime de Bashar al-Assad contra rebeldes em Douma. Por mais que o bombardeio pareça absurdo, e por mais que Moscou faça ameaças contra o Ocidente, a chance de um novo conflito como o enfrentado durante as Primeira e Segunda Guerras Mundiais não está assim tão perto.

Primeiro é preciso notar que, durante todo o período da Guerra Fria, em que a possibilidade de um combate real estava sempre à espreita, e quando duas ideologias opostas eram muitas mais fortes e eficientes em dividir o mundo nada aconteceu, não vai ser agora, que a Rússia é inclusive acusada de ajudar a pôr Donald Trump no poder, que uma guerra vai estourar. Claro, não ajuda o fato de que tanto os EUA quanto a Rússia têm líderes egocêntricos e megalomaníacos no poder, mas suas ações devem ser vistas à luz do contexto atual.

É bom lembrar que a decisão de Washington de responder ao ataque químico na Síria não é uma demonstração de carinho pelas crianças sírias mortas com gás sarin. Supostos ataques químicos ocorrem aos montes durante os sete anos de conflito sírio, e o governo americano só se mobilizou de verdade em três momentos: com Barack Obama, que recorreu à diplomacia e não aos mísseis, e um bombardeio no ano passado que foi o momento de glória da administração Trump marcada por erros absurdos na política externa. Desta vez, França e Reino Unido se uniram aos EUA porque seu objetivo é o mesmo: mostra força contra a Rússia, que tem voltado a ganhar peso e atenção.

Com um recente ataque contra um ex-espião russo em solo britânico, Moscou demonstrou que não está brincando. Mesmo que negue, o ataque é uma mensagem: ‘podemos fazer o que quisermos, porque somos fortes’. A mesma mensagem é passada pelo Ocidente, que se une em sua pequena guerra de representação para mostrar uma resposta à altura.

A Síria é um dos pequenos palcos dos reais conflitos globais por poder. Com EUA, França e Reino Unido de um lado, e Rússia, Assad e China do outro, o conflito é o local onde as grandes potências podem demonstrar suas habilidades, enviar suas mensagens de força, apoiar peões estratégicos para combater inimigos maiores, enquanto o debate na mesa da ONU se mantém mais civilizado. Quem sofre são os civis sírios no fogo cruzado.