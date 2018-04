Pode entrar, fique à vontade

Pois bem, fato é que você vai me ouvir falar uma coisa ou outra sobre minha cidade por aqui. E a minha cidade continua sendo o Rio, aquele mesmo que em geral tem um noticiário que flutua entre notícias de segurança pública e notícias de corrupção.



Saiba de antemão também que eu sou botafoguense. Carrego comigo alguns – nem todos – estereótipos relacionados a isso. Não tem porque esconder, você já é praticamente de casa. Mas eu juro que vou me esforçar para falar o mínimo possível de futebol. A gente pode marcar uma cerveja nos arredores do Nilton Santos para falar melhor sobre isso. É fora do texto que esse assunto corre mais fluido, melhor.



Aos que são da astrologia, estão falando com alguém de Gêmeos com ascendente em Gêmeos. Sim. Posso até imaginar sua reação ao ler isso. Às vezes, gosto de contar só para causar esse espanto todo. Não sou tão ruim quanto as descrições me fazem parecer, eu juro. Mas caí justamente, é bem verdade, no ramo da comunicação. E aqui estamos nós, temos muito o que conversar.



Mas, antes de tudo isso, sou mulher. E, como você vai perceber ao longo do tempo, sou do time que defende feminismo, igualdade de gênero, essas coisas – não deveríamos ser todos? Pretendo reservar um pedaço considerável desse espaço para impulsionar e divulgar mulheres maravilhosas. Vamos, sim, falar de mulheres. Bastante. Vai ser ótimo.



E o sabor da pizza? Já escolheu? Tamanho família, né?

Opa, tudo bem? Pode entrar, claro. Se quiser pode até tirar o sapato. A geladeira fica logo ali, se quiser uma cerveja. Tá bem geladinha. Quer que eu pendure seu casaco? As cachorras não mordem, pode brincar com elas sim. Escolhe a playlist que você preferir. Vamos pedir uma pizza? Vou ali pegar o cardápio e a gente escolhe um sabor. Senta, fica à vontade, por favor.Essa é a minha primeira vez também, por isso quero que a recepção seja das melhores. Hoje, faço a estreia dessa coluna, no papel e no digital – já viu que site lindo a gente montou para você? Então, antes de mais nada, precisamos nos conhecer melhor. E permita-me, por gentileza, começar as apresentações.Sou do Rio de Janeiro, essa cidade que a gente não sabe muito bem se ama ou se odeia. Se você já veio aqui pelo menos uma vez, sabe do que eu estou falando. Por mim, daqui não saio, daqui ninguém me tira – até a página dois. (Afinal, você já foi à Itália? Imagina almoçar aquelas comidas todo santo dia?)