Para onde vamos? E de que vamos?

O que me veio logo à mente ao unir essas duas notícias foi uma outra do ano passado que destacava que, de dez regiões do país pesquisadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para a construção do novo Atlas da Vulnerabilidade Social, quatro apresentaram aumento do índice. Recife e seu entorno lideravam o "pipoco", 16,3% mais vulnerável em 2015 do que em 2011.



Os dados revelados na pesquisa do Ipea no ano passado - que levam em consideração, para medir a vulnerabilidade social, características em três áreas: infraestrutura urbana, renda e trabalho e capital humano - demonstraram uma mudança na tendência observada na primeira série histórica do Atlas. Entre 2000 e 2010, o Grande Recife reduziu a vulnerabilidade social em 23,9%, bem como todas as outras regiões metropolitanas, que também alcançaram reduções maiores que 22%.



Com aumento bastante expressivo nos valores da passagem - sem que o serviço tenha apresentado melhoras efetivas -, quero imaginar quanto mais vulneráveis vão ficar aqueles que precisam contar as moedas para se deslocar aos seus trabalhos (quando os têm) ou mães que precisam acompanhar seus filhos à escola (aqui está uma modesta homenagem pelo próximo domingo).



O transporte público de qualidade é uma das soluções para a diminuição dos constantes engarrafamentos que a capital pernambucana enfrenta. Trabalhar para que ele tenha mais qualidade é um investimento válido. Que os passageiros se sintam seguros nos trens, a ponto de, se forem assaltados, não considerarem rotina, e irem registrar uma ocorrência, já é um início.

A partir desta sexta-feira, moradores da região metropolitana do Recife (RMR) pagarão quase 90% a mais para andar de metrô. O reajuste vai impactar o bolso dos cerca de 400 mil usuários do sistema, que deixam de pagar R$ 1,60 para desembolsar R$ 3 pela passagem.O anúncio do aumento veio no mesmo dia em que um homem efetuou um disparo após assaltar passageiros em um trem na estação Cosme e Damião, por volta das 21h desta segunda-feira, no município de Camaragibe (RMR). Ninguém ficou ferido, nem também parou para registrar queixas sobre o ocorrido - como se isso já fosse algo recorrente.O metrô do Recife tem precisado de constantes injeções do governo federal para não "quebrar", mas, ainda assim, o prejuízo sempre cai sobre quem mais precisa do transporte. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a tarifa estava congelada há seis anos e era necessária para repor as perdas inflacionárias relativas ao período.