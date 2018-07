Os broches da rainha também são diplomacia

Tanto os broches da rainha quanto a postura de Trump são diplomacia. Uma mais sutil e a outra uma escolha mais difícil de entender. Coube ao embaixador americano no Reino Unido tentar baixar a poeira dos comentários de Trump.



Toda essa questão nos lembra que pequenos detalhes fazem parte dos processos diplomáticos. O aperto de mão demasiadamente efusivo de Trump virou motivo para matérias nos principais jornais. Quando o premiê canadense Justin Trudeau se desvencilhou com maestria do famoso aperto de mão, foi aplaudido pela internet.



Trudeau, inclusive, é um mestre dos pequenos detalhes diplomáticos e da imagem bem feita. Em um encontro com autoridades irlandesas, em 4 de maio - a famosa data May the 4th, para os fãs de "Star Wars" - ele optou por usar meias com desenhos da saga. O acessório ganhou a atenção principal do encontro, muito mais do que os possíveis acordos entre Canadá e Irlanda.



Quando as relações entre Estados são na verdade tão pautadas por contato pessoal, vale tudo. Uma gravata com as cores da bandeira do país aliado, uma meia engraçadinha ou um aperto de mão inconveniente. O importante é prestar atenção na sutileza.

Em seu encontro com o presidente americano Donald Trump, há duas semanas, a rainha Elizabeth II fez questão de usar dois broches distintos: um deles presente dos Obamas, e o outro presente do governo canadense, ambos alvos de críticas do republicano.A escolha de acessórios não passou despercebida e os jornais britânicos entenderam que a rainha estava enviando um recado. A mensagem é sutil, porém clara: num momento em que o Reino Unido precisa dos EUA - com o Brexit, o governo britânico busca acordos comerciais com Washington -, é necessário apontar que essa dependência vem a contra gosto.Trump aproveitou a visita para criticar as propostas de Brexit do governo de Theresa May e ainda elogiou um dos principais rivais da primeira-ministra, Boris Johnson - que havia acabado de renunciar ao cargo de ministro das Relações Exteriores -, durante um jantar oficial.