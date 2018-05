Obrigar a dividir não é uma boa ideia

Quantos de vocês tiveram essa conversa com seus filhos? Quantos de vocês tiveram essa conversa com seus pais?



Alguns dos saberes mais determinantes da vida, ninguém lembra de nos falar. E que falta isso faz!



A gente ensina tudo pros filhos, nas primeiras semanas ensinamos até o que é dia e o que é noite, deixando a luz acesa mesmo na hora do cochilo da tarde e interagindo pouco mesmo diante das gracinhas na mamada da noite. A gente ensina a dizer "por favor" e "obrigada", ensina a obedecer a vovó, a não bater. Mas esquece de ensinar a olhar pra si, a se respeitar antes de tudo.



É comum ver pelos parquinhos e praças pais dizendo a seus filhos que eles devem emprestar o brinquedo para o amigo, sim, que não dividir é muito feio. Ninguém quer seu filho taxado de egoísta.



Mas não se percebe que, agindo assim, ele pode estar aprendendo que não importa o que ele sente, ele deve se preocupar primeiro com o bem-estar do outro. Mesmo que seja uma criança que conheceu ali, naquela hora.



Em vez de obrigar a dividir, o "Deixa ele brincar, não seja chato" pode ser substituído pelo "O que você acha de brincar junto? Pode ser legal, né?" ou por "Você viu que tem gangorra aqui? Quando cansar desse carrinho o que acha de deixar o amigo brincar um pouco, já que ele parce ter achado seu brinquedo tão legal, enquanto a gente vai até ali ver essa gangorra?" ou ainda "Parece que aquela garotinha gostou mesmo da sua boneca, né? Que nem aquele dia em que você viu o dinossauro do Dudu e quis brincar com ele, lembra? Ainda bem que o Dudu deixou, né? Ele foi muito legal com você".



Ensinar que dividir pode ser bacana, ensinar a se colocar no lugar do outro traz resultados melhores, sem fazer seu filho se sentir mal para que outra pessoa se sinta bem.



Quantos adultos você conhece que sentem que precisam agradar os outros? Será que eles são mais felizes do que quem se coloca em primeiro lugar?

–Nina, quem você acha que é a pessoa que você mais tem que amar na vida?Cara de dúvida, franze a testa, coça a cabecinha, responde:–Você, mamãe?–Não, filha, você.