O VAR em nossos dias

Pois bem. Como o VAR pode mudar a "malandragem" brasileira no futebol? Isso porque, assim como é comum vermos motoristas reduzindo a velocidade apenas nos trechos em que as estradas são monitoradas, será que os jogadores também vão mudar o comportamento em campo?



Já vimos que Neymar foi o único jogador - até agora - a ter um pênalti cancelado com o uso da tecnologia no duelo da Seleção Brasileira contra a Costa Rica. Ao revisar o lance por meio do vídeo, o juiz holandês Björn Kuipers considerou que o camisa 10 fez "teatro" e simulou a falta, e por isso voltou atrás em sua decisão.



Mais do que o medo da punição, há de se acabar com essa mania de querer levar vantagem em tudo. No jogo de estreia dessa Copa, quando a Rússia goleou a Arábia Saudita, o narrador da Globo Galvão Bueno criticou a atitude do atacante russo Smolov, que desistia da bola sempre que percebia que o lance estava impedido. "Vai que o juiz não vê", reclamou Galvão, sem se dar conta, talvez, que com o comentário estivesse estimulando uma atitude desonesta no esporte, justamente aquele tipo de comportamento que a nova tecnologia visa combater.

A Copa do Mundo conta agora com um novo recurso que tem mudado o destino de algumas partidas. Trata-se do sistema de vídeo-arbitragem - o VAR. Um levantamento feito nos primeiros 40 jogos do torneio mostrou o uso do VAR em ao menos 17 oportunidades. Em 11 delas, questões de interpretação do árbitro em campo definiram o desfecho do lance, sendo que em todas elas foi utilizado o monitor assistente que fica ao lado do gramado. Em nove destas 11 vezes, a decisão inicial do árbitro foi alterada em seguida.Uma das vezes aconteceu na partida que resultou em empate entre as já eliminadas seleções de Portugal e Irã, no dia 25. O juiz paraguaio Enrique Cáceres não notou um tapa de Cristiano Ronaldo em um adversário, e foi avisado pelo ponto eletrônico. O árbitro foi ao monitor e, aí sim, resolveu puni-lo com um cartão amarelo.Segundo levantamento da Fifa divulgado no último dia 29, foram 335 lances checados pela equipe do VAR durante esta Copa, entre gols e outras situações dentro do jogo, resultando em 17 revisões, 14 mudadas e 3 confirmadas pela tecnologia.