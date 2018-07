O título do multiculturalismo

O futebol tem muito a nos ensinar. Em tempos de xenofobia e aversão ao diferente, o título da seleção da França na Copa do Mundo de 2018 coroa o multiculturalismo e a miscigenação. A delegação francesa é o exemplo bem acabado de como a mistura e a imigração podem fazer bem a um país.

Dos 23 franceses que conquistaram o título nos gramados da Rússia, dezessete são filhos de imigrantes ou naturalizados. A maioria veio de antigas colônias francesas na África. São negros e árabes que mostram a importância de se construir um país com colorido cultural e racial.

Milhões de franceses saíram às ruas de Paris e de outras cidades do país para celebrar o bicampeonato mundial ao lado de imigrantes e refugiados. Em meio à euforia pela conquista, muitos devem ter revisto suas opiniões e enxergado a imigração de uma forma diferente. É o futebol abrindo mentes e espalhando mensagem de tolerância.

A França conseguiu vencer fora e dentro dos gramados, deixando um legado que extrapola o esporte. É essa a França que deve ser festejada, e não a França defendida por Marine Le Pen, líder da extrema direita que chegou ao segundo turno da eleição presidencial, no ano passado, com um discurso xenófobo. O volante Paul Pogba, filho de pais guineenses, resumiu bem o segredo dessa nova França campeã: "Essa mistura que torna a França bonita. É assim que nós a amamos e vamos amá-la para sempre."

A Bélgica também seguiu roteiro semelhante. A seleção do país europeu conseguiu o melhor resultado de sua história em Copas – 3º lugar – apostando em vários filhos de imigrantes. Artilheiro do time, Lukaku é filho de congoleses e levanta a bandeira de respeito aos imigrantes. O belga costuma dizer que quando vai bem é descrito pela imprensa simplesmente como "atacante belga", mas quando falha vira "atacante belga de origem congolesa".

A polêmica do alemão Mezut Özil foi a mais recente no contexto da imigração no futebol. O meia de origem turca, de 29 anos, anunciou no domingo sua aposetadoria da seleção alemã por se considerar perseguido e discriminado devido à sua ascendência. Özil criticou a postura de torcedores, jornalistas, jogadores e até citou nominalmente dirigentes que o perseguiam. É uma atitude corajosa de denúncia que reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão e de aceitação da diversidade.