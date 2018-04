O prazer de ignorar

Você nem sabia que estava havendo um julgamento sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula?

Fui adolescente nos anos 90, quando a banda inglesa The Smiths já não mais existia, mas num período em que o vocalista da banda, Morrissey, era cultuado (ainda o é hoje, mas menos – exceto pelos mais fanáticos). Ele compôs uma canção, que está no álbum "Vauxhall & I", de 1994, que se chama "Lazy Sunbathers" ("Preguiçosos Banhistas").



O álbum como um todo é algo irregular (muito inferior ao que veio logo após, "Southpaw Grammar", mas aí é só a minha opinião). Pois bem, a canção "Lazy Sunbathers" diz (em tradução livre): "Uma guerra mundial/Foi anunciada/Dias atrás/Mas eles não sabiam".



Em outra estrofe, diz: "Religões caem/Crianças são bombardeadas/Crianças bombardeadas? Sim, muito bem/ Mas você manteria, por favor, o volume baixo?/Porque você está acordando/Os preguiçosos banhistas".



Morrissey nunca se fez de modesto no uso da ironia, do cinismo e da linguagem ferina. A canção é obviamente cínica – fala de belos jovens que não querem nem saber como vai o mundo: o pau pode estar quebrando, que eles não estão nem aí.



Cínica, ainda mais se contraposta ao cenário que se nos dá aos olhos todos os dias. Basta botar a cara para fora de casa e nos deparamos com um ativismo – uma causa pichada no muro (às vezes no da sua casa mesmo), um grupo protestando (pouco importa pelo quê, causas certamente não haverão de faltar), algo vai lembrá-lo que o mundo não tem mais espaço para apolíticos (classe em que hoje me incluo).



Não se consulta mais uma rede social sem um slogan, uma campanha, uma causa qualquer sendo defendida. Não gritar em nome de alguma coisa agora é tão "démodé" quanto a palavra francesa "démodé".



Talvez seja efeito da idade (já me disseram que nasci com 40 anos, um despropósito), mas eu já não tenho mais disposição para as causas. George Clemenceau, político francês do início do século 20, disse: "Se aos 20 anos a pessoa não é socialista, ela não tem coração" (me eximo de escrever o restante da frase, para não acender polêmica).



Talvez eu jamais tenha tido coração, visto sob esse prisma. Mas se o crivo para avaliar se alguém tem coração é se envolver com o socialismo – ou com qualquer vertente política que se queira –, não faço questão nenhuma de tê-lo.



Por isso, se você também é acusado (ou acusada) de "isentão"/"isentona", relaxe. Não somos poucos. A política é um jogo sujo, ainda quando jogado com o máximo de "limpeza", seja isso o que for. Você nem sequer sabia que estava havendo um julgamento sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula – em meio a um caldo teórico conspiratório envolvendo tuítes de militares boquirrotos e temores de "novo golpe"? Tudo bem. Venha o que vier por aí, use seu tempo para conhecer e entender coisas melhores.