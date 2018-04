O país do ódio

Com acirramento da disputa política, violência ganha cada vez mais espaço no Brasil

O ódio venceu. Com o acirramento da disputa política nos últimos anos, o Brasil passou a ser dominado pela intolerância e agressividade. Poucas pessoas estão dispostas a debater de maneira civilizada e tolerante. O diálogo com o diferente perdeu espaço. Quase todos só querem conviver na bolha dos semelhantes. O importante é reforçar as próprias crenças sem tentar entender o outro lado.



Uma análise do noticiário dos últimos meses mostra a escalada da intolerância. No começo da atual guerra entre coxinhas e petralhas, havia somente xingamentos e ameaças, seja no mundo virtual ou nas ruas. Agora a violência física entrou de vez na história. Não vai demorar a aparecer um cadáver vítima desse ódio. O sarrafo do limite do que é permitido fazer contra o inimigo político não para de subir.



No mês passado, a caravana do ex-presidente Lula foi atacada a tiros no interior do Paraná. Esse atentado claro à democracia foi festejado pela maioria dos militantes anti-PT. Até mesmo Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB e ex-governador de São Paulo, minimizou a gravidade do ataque e disse que "Lula colheu o que plantou".



Agora o ex-presidente Lula foi ameaçado de morte dentro do avião da Polícia Federal que o levava para cumprir pena em Curitiba. "Mande esse lixo janela abaixo aí", disse uma pessoa não identificada ao piloto do avião e aos policiais federais. A sanha fascista de eliminar o inimigo está por toda parte.



Também há violência do lado petista. As agressões a jornalistas, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, evidenciam a dificuldade de parcela do lulismo em conviver com a liberdade de imprensa e com quem pensa diferente.

A própria imprensa tem culpa pelo clima de guerra. Ao atuar como partido político e de maneira parcial, certos veículos de comunicação alimentaram o ambiente de ódio e de criminalização dos partidos de esquerda. O Ministério Público e o Judiciário, que são coniventes com a postura pouco republicana de alguns partidos políticos, também agravam a situação.

Esse ambiente de negação da política produz aberrações como o deputado Jair Bolsonaro liderar as pesquisas presidenciais ou generais do Exército se sentirem confortáveis para dar declarações com ameaças de golpe militar em pleno século 21. A saída para a crise do Brasil é o fortalecimento da democracia. As instituições precisam refletir sobre sua atuação e agir com responsabilidade para não mergulhar o país numa guerra civil.