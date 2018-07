O mundo é um só

As entidades internacionais, como Fundo Monetário, Banco Central Europeu e OCDE, entre outros, estão em crise de credibilidade. Cada um faz o que quer e o endividamento de muitos países e grandes empresas pode vir a provocar uma grande crise mundial.



Isso sem falar nos problemas globais que afetam a todos, como o aquecimento, o terrorismo, a fome e as doenças. Países teoricamente ricos estão com parte da população na absoluta miséria, como são os casos da Venezuela e Angola, embora produzam petróleo, cujo preço tem subido.



Apesar de vivermos uma era de progressos na medicina, na agricultura, na energia e nas comunicações, a qualidade do setor público nunca foi tão baixa, sob o ponto de vista ético, moral e de resultados.



É preciso que todos parem para pensar. Sem emoção; apenas com a razão, o bom senso e a percepção da realidade. E buscando a verdade, sem aceitar as promessas dos exploradores das dificuldades de tantos.



Vale o que sempre valeu: trabalho, responsabilidade e honestidade. Em todo o mundo.

Mundo globalizado em tudo. Estamos nesse processo eleitoral com o nosso país dividido, com muitos candidatos, muitas propostas, uns mais fortes do que outros em alguns estados, numa incerteza que se reflete na crise econômica e social. Os políticos parecem fora da realidade, distantes do drama do desempregado, do colapso na infraestrutura, dos gastos acima do programado. O eleitor nem sabe que os deputados que trabalham nas comissões e nas relatorias não aparecem no noticiário. E há muitos que atuam de forma correta.No entanto, esse fenômeno é mundial. Na Europa, por exemplo, são governos mais à direita, nacionalistas e duros no combate ao crime e à imigração ilegal – na Áustria, Croácia, Hungria, Polônia, Itália, no centro da França, Alemanha, Inglaterra, na esquerda por coalizão Espanha e Portugal e a esquerda da Grécia. Fica difícil um consenso na União Europeia. E as leis eleitoreiras acabam levando a um menor crescimento e maior desemprego. Um grande economista americano ficou famoso ao dizer que "não existe almoço de graça".Enquanto as democracias vão se desgastando e os países perdendo a competitividade, a Ásia se aproveita com a China, Vietnam, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia e Tailândia, entre outros, e ganha espaços no mercado mundial. Os EUA é que tentam ser menos atingido com as medidas adotadas pelo presidente Trump, que se beneficia no plano interno, mas desgasta os americanos no resto do mundo.