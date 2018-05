O indesejado legado da Copa do Mundo de 2014

O estádio do DF chegou a passar sete meses sem receber uma partida oficial de futebol em 2017. Uma situação lastimável para uma arena deste porte.



Outro estádio que sofre para pagar as contas é Arena da Amazônia. Construído em Manaus para a Copa do Mundo de 2014, o estádio está distante dos grandes centros de futebol e também não possui clubes de representatividade no cenário nacional. As duas principais equipes do Estado disputam a Série D e pouco atraem o torcedor local.



Em 2017, a Arena Amazônia teve média de público de 4,6 mil em 15 jogos realizados. Mas o número só subiu por causa da partida entre Iranduba e Santos, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, que teve mais de 25 mil pagantes. No restante, o estádio amargou públicos vergonhosos e chegou a receber 26 pessoas em um partida pelo Amazonense.



O valor mensal das despesas na Arena é de R$ 768 mil, mas o estádio não consegue arrecadar essa quantia com futebol. Por isso aluga os espaços e até o campo para os mais diversos eventos, de feiras a formatura.



No Mato Grosso, a Arena Pantanal, que também foi feita para a Copa, não consegue cobrir as despesas. No ano passado chegou a abrigar 37 partidas, mas a média de público foi de 855 pagantes. Para aproveitar os espaços, o governo estadual instalou uma escola dentro do estádio.



A Copa disputada no Brasil deixou um legado para alguns Estados, que ficaram marcados de forma negativa.

Estamos a pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo da Rússia, e as atenções agora estão todas voltadas para o continente europeu, onde será disputado o torneio mais importante do futebol mundial. Mas, por aqui, o Brasil ainda sofre muito com a herança deixada pela Copa de 2014. E não estou falando do trágico 7 a 1.Das 12 arenas utilizadas na disputa da Copa do Mundo de 2014, três vivem situações complicadas e são deficitárias desde o término do Mundial. São elas: a Arena da Amazônia, a Arena Pantanal e o estádio Mané Garrincha.O mais caro de todos os estádios da Copa de 2014, o Mané Garrincha custou aos cofres públicos R$ 1,4 bilhão. Sem um campeonato forte, o estádio não atrai público para o futebol e tem dificuldades para cobrir os gastos mensais, em torno de R$ 700 mil. No ano passado foram 20 jogos no Mané Garrincha, mas o único com grande público foi a final da Taça Rio entre Flamengo e Vasco.