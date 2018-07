O futuro do ELN com um ‘Duque’ no poder

Conservador Iván Duque se opõe aos acordos de paz com as guerrilhas na Colômbia, mas sofrerá pressão da oposição fortalecida

Desde sua campanha eleitoral, o conservador Iván Duque deixou clara sua postura contra um pacto de paz com a guerrilha do ELN (Exército de Libertação Nacional), único grupo ainda ativo na Colômbia após o acordo selado há dez meses entre o governo de Juan Manuel Santos e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).

Afilhado político do ex-presidente Álvaro Uribe, Duque deve seguir as políticas mais duras na luta contra as drogas e contra as guerrilhas impostas por seu padrinho. Durante todo o processo de negociação do acordo de paz com as Farc, Uribe se colocou na oposição afirmando que o pacto significa impunidade para os crimes cometidos durante os 50 anos de guerra.

As principais críticas de Duque sobre o acordo firmado com as Farc recaem sobre as penas mais brandas ou a anistia a alguns dos guerrilheiros que confessaram seus crimes, e também quanto ao acordo político que garante um número mínimo de assentos na Câmara e no Senado para a nova legenda da Farc (Força Alternativa Revolucionária do Comum).

Esse posicionamento pode significar mudanças para a Farc e para o ELN. A Farc poderá ter seu acordo alterado, com novas penas previstas para os guerrilheiros que não entregarem as armas e também a revogação de seus privilégios na política. Já o ELN, que atualmente está em negociação com o governo de Santos, deve enfrentar opção mais dura nas conversas, sem anistia, com penas mais longas e sem um possível caminho político a ser trilhado após a desmilitarização do grupo.

Tudo parece estar perdido para o caminho de paz na Colômbia, mas não é bem assim. Um acordo pode ocorrer, considerando que as guerrilhas perderam espaço na Colômbia e que Duque será pressionado pelos eleitores colombianos que são a favor de um acordo de paz - e eles não são poucos: o candidato opositor Gustavo Petro conquistou 8 milhões de votos, no melhor resultado da esquerda no país.

Pela legislação colombiana, o candidato que fica em segundo lugar nas eleições - no segundo turno, Duque venceu com 53,98% dos votos enquanto Petro obteve 41,81% - vai automaticamente para o Senado. Com as manobras corretas e a pressão do eleitorado, Petro pode pressionar o governo de Duque a se mover na direção dos acordos de paz.