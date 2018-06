O efêmero e os estragos

Caminhoneiros, Copa e Kim/Trump. Parece que de nada mais se fala há algumas semanas. A Copa, por óbvio, vai dominar todos os encontros, reuniões, happy hours e toda congregação de pessoas (talvez as religiosas fiquem de fora, mas não me arrisco) nas próximas semanas – ou, pelo menos, até o Brasil ser eliminado (sempre existe a possibilidade, oras). De caminhoneiros ainda se fala, mas é mais pelo temor de que essa categoria volte a colocar o país de joelhos – e pelo que parece ser o legado permanente da causa patriótica deles: ter elevado o custo de vida permanentemente. Porque só uma dose imprudentemente grande de inocência faria achar que, agora que o povo já aceitou e se acostumou a pagar o triplo por 1 kg de tomate ou de batata, os comerciantes trariam os preços de volta ao que eram. E de Trump/Kim se falará pelos próximos dias, enquanto ainda render algum meme engraçado. Só falarão dela os jornalistas interessados em achar algo negativo (aqui me arrisco: acho que o prêmio Nobel da Paz já está faturado).

Passada a Copa, outra cabeça da Hidra de Lerna volta a surgir: as eleições. Pesquisas recentes mostram que, a poucos meses do ritual quase democrático (não se esqueça: votar não é um direito, é uma obrigação, com penalidades e tudo se você não participar do circo), três em cada dez não sabem em quem vão votar. A mim, mais curioso que isso é ver que, ao que parece, sete em cada dez sabem – e é de se perguntar como foi que decidiram,o que foi que os fez decidir por um ou outro. Já de saída, nem bem se sabe direito quem será candidato; postulantes há alguns, mas há situações incertas como a do ex-presidente/presidiário, que insistem em dizer que disputará; o ex-governador que parece não ter apoio nem da própria grei; e uma dianteira um tanto embolada, pelo que se vê no mais recente Datafolha.



Tudo isso tem alguma coisa em comum? Pode-se dizer que sim: daqui um ano tudo isso estará esquecido. A eliminação do Brasil (sempre possível) ainda será comentada, mas não terá relevância (como o 7 a 1 não tem; e como não tem nenhum resultado, enfim). Os caminhoneiros vão se livrar com facilidade – os aumentos de preços serão lembrados como mais uma proeza do governo (o que é meia verdade). E Kim Jong-un vai continuar a ser assunto de jornalistas, acadêmicos e ativistas de internet. A eleição não será mais assunto: ela terá parido um monstro, um presidente tão despreparado e inábil que fará a que foi impedida parecer uma estadista tarimbada.