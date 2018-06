O Brasil ainda depende muito de Neymar

A comprovação de que a Seleção ainda depende muito de Neymar foi notória no penúltimo amistoso da Brasil antes da estreia para a Copa do Mundo. Contra a Croácia, a equipe de Tite teve muitas dificuldades mesmo com mais posse bola e mais finalizações no 1º tempo da partida.



Recuperado de cirurgia no pé, Neymar voltou, sua entrada no amistoso mudou o panorama da partida e foi dos pés do craque o primeiro gol do jogo, que terminou com vitória da Seleção Brasileira.



No domingo, o Brasil faz amistoso contra a Áustria, o úlitmo antes da estreia da Copa e Neymar deve iniciar a partida. A expectativa é que ele atue mais de 45 minutos.



Dificilmente os torcedores brasileiros sofrerão tanto assim como aconteceu na Copa do Mundo de 2014, mas é preciso ter consciência de que Neymar ainda é a peça mais importante da equipe de Tite.



Agora, se a Seleção perder Neymar suspenso por cartão ou por nova lesão, a situação pode ficar mais difícil para o caminho do hexa. Alguns testes foram feitos por Tite, outros esquemas foram montados, mas nenhum se mostrou tão eficiente. O negócio é ficar na torcida.

Desde a chegada do técnico Tite à Seleção Brasileira, um dos grandes desafios do treinador foi tirar um pouco o peso das costas de Neymar, principal craque da equipe. Na época de Dunga, a seleção tinha uma dependência total do atacante do PSG e apresentava muitas dificuldades de jogar sem ele.A Seleção melhorou muito nos aspectos táticos e técnicos, voltou a ser respeitada no cenário mundial, não deu mais vexames como ocorreu na Copa América de 2015 e depois na Copa América Centenário no ano seguinte, quando nem se classificou à fase eliminatória, se classificou para a Rússia-2018 com tranquilidade, porém ainda mostra dificuldades de jogar sem a presença de Neymar em campo.Neste ano, disputou dois amistosos sem o principal jogador da Seleção Brasileira, que se recuperava de grave lesão no pé. O Brasil conquistou duas vitórias, mas não convenceu tanto assim. Enfrentou a frágil Rússia, que não deve ir longe na Copa mesmo jogando em casa, e ganhou por 3 a 0. Depois venceu a desfalcada Alemanha em uma vitória magra por 1 a 0.