Novos confrontos e velhos conhecidos

Cristiano Ronaldo x Buffon escrevem mais um episódio deste duelo na Champions League

Exatamente 10 meses após se enfrentarem na decisão da Champions League de 2016/2017, Real Madrid e Juventus se reencontram no primeiro duelo das quartas de final do principal torneio europeu, hoje em Turim.



Naquela ocasião, a equipe de Cristiano Ronaldo atropelou a esquadra italiana por 4 a 1 e conquistou o 12º título da Champions. Mas durante este período o que mudou nas duas equipes? No Real, abslutamente nada. O mesmo time que entrou em campo na decisão em Cardiff estará em campo no primeiro duelo eliminatório das quartas de final, mais amadurecido e cascudo.



A equipe de Zidane chega embalada depois de eliminar o PSG nas oitavas, com duas vitórias incontestáveis (3 a 1 e 2 a 1). Credenciado como favorito ao título, o Real Madrid conta com Cristiano Ronaldo, em grande fase, e com um apetite avassalador para fazer gols. Contra a Juventus, o craque português já marcou 7 gols em cinco jogos e pode ampliar essa marca.



Ao contrário do ano passado, quando já havia garantido o Espanhol, o Real aposta tudo na Champions para encerrar a temporada, ao menos, com um título. Já pelos lados da Juventus houve algumas mudanças pontuais, apesar de a base ter sido mantida.



O brasileiro Daniel Alves trocou a equipe italiana pelo PSG, e o zagueiro Bonucci, um dos pilares da defesa da Juve, deixou Turim para defender o Milan. Mas o clube se reforçou com o atacante Douglas Costa, que, ao lado de Dybala, é o responsável pela criação das jogadas ofensivas. A Juventus, que estreou nesta edição da Champions com derrota para o Barcelona, não teve problemas para se classificar à fase mata-mata. Porém fez um dos duelos mais equilibrados das oitavas de final contra o Tottenham e eliminou os ingleses, em pleno estádio Wembley, depois de empate em casa.



A missão da Juventus não será nada fácil, porém o retrospecto é positivo. Nos quatro confrontos eliminatórios, com jogos de ida e volta, pela Champions League, os italianos levaram a melhor e despacharam o Real nas semifinais em 2015 e 2003, nas oitavas de final de 2005 e nas quartas de final de 1996. Creio que será difícil interromper o bom momento do Real Madrid neste novo capítulo do reeencontro entre gigantes do futebol europeu.