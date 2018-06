Na contramão do espírito da Copa

A Copa do Mundo é um período incrível. Durante mais de 30 dias, jogadores, torcedores e jornalistas de dezenas de países se reúnem em um mesmo lugar para vivenciar o futebol e a paz. É um evento para celebrar as diversidades cultural e étnica e a união dos países. Todos os participantes, famosos ou anônimos, deveriam sair de um Mundial de futebol maiores do que entraram. A troca cultural e o contato com o diferente são experiências transformadoras.



Nem todos, no entanto, estão na mesma atmosfera. Uma minoria de torcedores, brasileiros e de outros países também, principalmente os sul-americanos, insiste em reproduzir o machismo atrasado e desrespeitoso. Cenas de assédios a russas e de abuso contra jornalistas rodaram o mundo e evidenciaram a urgência de um movimento feminista cada dia mais forte.

Os abusadores se aproveitam do ambiente de impunidade do futebol, onde predomina uma masculinidade datada. Somente o cumprimento das leis para forçar essa parte da torcida a entrar na era da civilização. Além de desrespeitoso, chega a ser de uma infantilidade tosca achar graça de ver uma mulher repetir palavras chulas em uma língua que desconhece.

Mas a indignação e a revolta coletiva que esses vídeos provocaram são sinais claros de que a sociedade está mudando. Ao longo dos últimos tempos, as mulheres conquistaram vitórias relevantes em diversos meios. A indústria cultural, o mundo corporativo e as esferas públicas estão sendo obrigadas a mudar para se adaptar ao novo tempo. Poderosos perderam emprego, status e dinheiro após a divulgação de casos de assédio.

O esporte, em especial o futebol, não poderia ficar de fora dessa revolução feminista. A arquibancada sempre foi vista como um dos últimos bastiões do machismo do século 19. A história começa a seguir um novo roteiro a partir de agora. Com a força de disseminação das redes sociais, as mulheres conseguem expor os abusos e mostrar que exigem igualdade, seja no trabalho, na escola, no estádio de futebol ou na rua.

Independentemente de quem levantar a taça no estádio Lujniki, em Moscou, no dia 15 de julho, as grandes vencedoras dessa Copa do Mundo são as mulheres. E os homens que não conseguem entender que o mundo mudou, os maiores derrotados.