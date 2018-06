Manifestações francesas se inspiram na nostalgia de maio de 1968

Maio de 1968 ficou marcado pela manifestações estudantis que se iniciaram na França e acabaram se espalhando para o resto do mundo, com reivindicações variadas, mas sempre a mesma base: um movimento contra a repressão e o autoritarismo, e pela conquista de direitos. Agora em 2018, 50 anos depois, é chegada novamente a primavera com uma França de novo tomada por manifestações.

Luis Fernandes, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, os protestos deste ano apenas se valem da nostalgia de 1968, mas têm origens e propósitos diferentes. "Em 1968, tudo começou com movimentos estudantis em Nanterre, e agora os protestos são basicamente dos movimentos trabalhistas - apesar de haver uma participação, porém mínima, dos estudantes", afirma o especialista.Há 50 anos, as manifestações se espalharam para outros países, sempre com contornos de renovação e cultura, e com fundos políticos próprios em cada nação. No Brasil, os jovens se manifestavam contra a ditadura, por exemplo.

Além disso, o professor aponta que há 50 anos os protestos tinham uma postura de contra-cultura, queriam o fim da repressão, impulsionados pelas manifestações contra a Guerra do Vietnã. "Agora, as reivindicações são mais trabalhistas, e um pouco sobre direitos estudantis que estão mudando com as reformas de Macron".



Ao ser eleito em 2017, Macron cogitou celebrar o meio século da primavera de 1968 com eventos oficiais este ano, mas ao decorrer de seu governo marcado por reformas polêmicas voltou atrás na decisão. Em entrevista, ele deixou claro que maio de 1968 passou e ficou no passado. Isso combina com sua imagem de renovação, do político jovem que nem era nascido na época das manifestações.



Segundo o professor Fernandes, a imagem atual de Macron se inspira mais no momento das consequências das paralisações de 1968: após semanas de protestos e greves no país, novas eleições foram convocadas e nelas os conservadores venceram. "As pessoas se voltaram para a oposição [dos movimentos] para voltar a trazer ordem para o país", explica o especialista.



Talvez Macron tenha sido eleito com um ar revolucionário, uma aposta na juventude: jovem, pouco conhecido da política, com um partido que não faz parte das legendas tradicionais, ele se tornou a o rosto da salvação para a França, principalmente em um momento en que o país enfrentava a possibilidade de ter a ultradireitista Marine Le Pen no camando. No entanto, agora ele é visto mais como a força de contenção.