Lilian, Mayara, Adriana e todas nós

25.07.2018 19:24

O machismo mata também por meio dos padrões impossíveis que nos impõe

Primeiro foi Lilian, na semana passada. Bati o olho no título da notícia e achei graça por causa do nome que aparecia, "Dr. Bumbum", quando li a notícia toda, fiquei chocada com a quantidade de seguidores desse homem no Instagram, fui lá conferir.

Nossa, cada bunda bonita! Fui rolando a tela e, depois de umas três passadas de dedo, pensei: "Essa eu nunca tinha pensado em fazer, mas olha, fica bonito mesmo". Até lembrar: "Ah, é, mas a guria morreu buscando isso, né? Deixa pra lá".

Quando ouvi a notícia da morte de Mayara, acendeu aquela luzinha de alerta dentro de mim. "Caramba, mais uma! Essa pressão pela estética padrão não está mais ferrando só com a nossa mente, mas matando de verdade". Dessa vez era uma lipoescultura, que basicamente é brincar de massinha com o corpo, mexer nele todo, tirar daqui, colocar ali, tem que estar insatisfeita com tudo que é parte pra se submeter a uma dessas.

No dia seguinte, cheguei na redação e a notícia que a televisão gritava era sobre morte decorrente de complicações em cirurgia plástica. Tive certeza de que era só desdobramento da notícia anterior, mas não... Dessa vez era Adriana, lipoescultura de novo. Fui atrás das fotos dela, achei uma em que sorria, de amarelo, com uma taça de espumante na mão, no que parecia uma celebração de Ano-Novo. Não vai mais ter ano novo para ela.

Quantos Réveillons será que elas passaram prometendo que perderiam 3 kg, 5 kg? Quantos eu passei com a mesma meta? Estou aprendendo com o feminismo há uns anos já, e mesmo assim não consigo me amar, me aceitar, me valorizar o quanto devo ou mereço.

Na teoria está tudo lá, mas na hora que é só você, seu espelho e a cultura internalizada há anos, a sensação de que não é o suficiente é uma dor aguda, uma espécie cruel de prisão, bem difícil de explicar. Aliás, nem vale a pena explicar, porque se você é mulher já sabe do que estou falando, e se você é homem nunca vai entender.

Sabe, o manequim 38 não vai ser suficiente. Vai faltar a minilipo no monte de Vênus (!), seus lábios vaginais vão precisar ser menores, ou talvez eles estejam flácidos e a correção consista em injetar um pouco de gordura pra preencher.

Quando a gente fala que machismo mata, não é apenas sobre as mulheres que são espancadas, esfaqueadas, defenestradas. É também sobre as que morrem em busca do impossível padrão forjado pela publicidade, pelo Photoshop. Seja em mesas de cirurgias, seja de anorexia, ou vítimas da tristeza interna e eterna que é sentir que nunca está bom.