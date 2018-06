Lições desta Copa

Não chegamos tão longe, como nossos "hermanos", que num caso semelhante expulsaram o argentino que constrangeu a russa em um vídeo de todos os jogos da Copa. Ele foi o primeiro torcedor a ser punido com o banimento das partidas da Copa do Mundo por atos sexistas. A punição foi garantida pelo diretor nacional de segurança em eventos de futebol da Argentina e aplaudida pela Embaixada da Rússia na Argentina, que lamentou o ocorrido e disse esperar que não falte ao homem "coragem para que ele apresente suas devidas desculpas publicamente". Ou seja, estão abrindo precedentes, não é?



E da mesma maneira em que elogiamos o comportamento das torcidas japonesas, que dão show em educação ao recolher seu lixo após as partidas (algo que deveria ser o usual, não é mesmo? Mas enfim...), aplaudimos também os senegaleses e grupo de... brasileiros! Isso mesmo!



Vimos grupos vestidos com a inconfundível camisa amarela, após jogo da Seleção Brasileira, fazendo uma verdadeira faxina após a vitória sobre a Costa Rica por 2 a 0, no estádio em São Petersburgo.



Se foram contagiados por bom exemplo, que sejamos sempre vítima desse mal. E que ele não fique apenas nos estádios da Rússia. Que as pessoas aqui recolham seus lixos das ruas. E que se chegarem a cometer algum crime machista - ou homofóbico, ou racista, ou de qualquer outra natureza discriminatória -, que seja punido exemplarmente por isso. É esse o legado que esperamos!

