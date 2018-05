Escritora de ficção-científica dá nome ao sentimento de honra e orgulho que comanda decisões

Logo no prefácio de "A Mão Esquerda da Escuridão", de Ursula Le Guin (na edição da editora Aleph, de 2014), Neil Gaiman afirma que o objetivo da ficção-científica não é adivinhar o futuro, mas sim extrapolar a realidade até um ponto absurdo, para mostrar o que aconteceria no extremo do que vivemos hoje. Essa semana, com a paralisação dos caminhoneiros, isso ficou um pouco claro: na internet, muitos compararam a situação aos filmes "Mad Max", um futuro distópico no qual a falta de combustível gera violência e caos.



Na obra de Le Guin, escrita em 1969, a situação principal não é tão extrapolada assim, mas é possível extrair muitas lições sobre as Relações Internacionais. A trama, que gira em torno da missão do enviado Genly Ai a um planeta na beira da galáxia, chamado Gethen, com o intuito de fazê-lo se unir ao Ekumen - uma espécie de ONU intergaláctica - é normalmente lembrada por seu debate sobre igualdade de gênero: em Gethen, os seres não têm gênero definido, sendo então bissexuados, ambos homens e mulheres, ambos capazes de dar a luz, dependendo de uma questão hormonal que muda a cada ciclo mensal.



No entanto, para além do gênero, o livro debate a desconfiança e a politicagem que existem nas relações entre Estados diferentes, sejam eles nações ou planetas inteiros. Pego no meio do conflito entre dois países de Gethen (Karhide e Orgoreyn), Genly Ai se vê envolvido em brigas por poder, conspirações e espionagem no governo, e até mesmo tentativas de silenciá-lo em sua missão diplomática. O prestígio e a vaidade comandam as decisões dos governos assim como ocorre na nossa realidade. Não é o bem da nação que aparece como prioridade para os líderes, mas sim seu legado pessoal. Não é à toa que o personagem que realmente deseja o melhor para seu planeta, passando por cima de um patriotismo cego, é taxado de traidor.



Em Gethen, há um nome para esse prestígio pessoal, uma forma de honra e orgulho do indivíduo ou nação: shifgrethor. É por esse sentimento que os indivíduos buscam poder e confiança. Mesmo que para Genly Ai esse conceito pareça estranho, ele existe sim entre todos os humanos. É esse sentimento que influi na decisão de deixar um acordo internacional, fazer aliados ou cancelar uma cúpula com um país. É em nome desse sentimento que vemos a História sendo feito todo dia.