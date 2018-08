Largada da eleição presidencial

Com a definição das chapas no último fim de semana, a disputa presidencial finalmente vai ganhar corpo em agosto. Esta eleição será diferente – mais curta, com orçamentos reduzidos e presença maciça das redes sociais, o que dificulta ainda mais qualquer prognóstico. Sem a polarização entre PT e PSDB que marcou a democracia do Brasil nas últimas décadas, o pleito não tem um favorito claro. Ao menos cinco candidatos têm chances claras de vitória.



No cenário sem Lula, Jair Bolsonaro (PSL) aparece em primeiro lugar. O candidato da extrema-direita, no entanto, não terá vida fácil para vencer a disputa. Polêmico, tem a mais alta taxa de rejeição (superior a 60%) e conta com pouco tempo de propaganda eleitoral. Sua tendência é de queda quanto mais a população conhecer suas opiniões preconceituosas e a falta de propostas para o país. A dificuldade em avançar no eleitorado feminino (52,5% do total) é um obstáculo a mais para campanha de Bolsonaro.

Geraldo Alckmin (PSDB) tem boa possibilidade de crescimento. Apesar da demora em engrenar, o ex-governador paulista conta com máquina partidária tradicional e tem palanques fortes nos dois principais colégios eleitorais do país: São Paulo (22% do total) e Minas Gerais (10%). Alckmin também deve crescer no Rio Grande do Sul (5%) com a escolha de Ana Amélia para vice. Por fim, a propaganda eleitoral pode fazer a diferença. Seu tempo de TV será 39 vezes maior que o de Bolsonaro.

A esquerda chega dividida. Com quatro nomes por enquanto – Lula-Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (Psol) -, o campo da centro-esquerda corre risco até de ficar de fora do segundo turno – o que seria inédito desde a redemocratização. O PT vai insistir na candidatura de Lula até o fim, mas dificilmente a Justiça permitirá que o ex-presidente concorra. Na reta final, então, o partido deve indicar Fernando Haddad com Manuela d’Ávila (PCdoB) de vice. Mesmo com toda a queda de popularidade, o PT não pode ser descartado. Lula é muito forte no Nordeste (27% dos eleitores) e já mostrou que pode transferir votos.