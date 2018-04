Fórum da Liberdade 2018

Jorge Caldeira

O Brasil tem 3o congresso mais antigo do mundo, após EUA e Inglaterra [para que?] e alternamos entre autocracias e democracias [Democracias X Ditaduras, 38x35 anos].

Há uma grande força empreendedora e política dos municípios [mas não igual Itália], além de haver uma grande força da economia informal [ainda mais de 50%].

Em 5 séculos de Brasil, temos como ativo, as pessoas, com perfil multicultural e miscigenado, e nossos costumes empreendedores - veja metáfora da carrocinha de reciclagem (carroça=capital, carroceiro=força de trabalho, a reciclagem=lucro).

O entrave está no tamanho de nossos governos! [gigantes que pesam].



Bernardinho

Para mudar precisamos focar em educação e empreendedorismo, por meio da prática da Liderança Empreendedora [está na hora de atualizar o discurso ;-)].



Neil Patel

Americano, um dos maiores influenciadores digitais da web, define o Brasil como

o ‘país das oportunidades’ e garante que não é difícil transformar-se de milionário em bilionário.

Não importa que tipo de governo se tem, ou se há corrupção, o Empreendedor é que fazer acontecer as coisas!

O Brasil é inteligente e esforçado, mas não é suficiente, a Índia faz dinheiro dos EUA [mão de obra qualificada e barata oferece outsourcing em massa]



Você precisa de 4 coisas para fazer acontecer:



1. Motivação

vc não falha quando as coisas dão errado - vc falha quando vc desiste

insista e persista

erros realmente fazem você aprender, o que não fazer



2. Objetivo

seu objetivo é ficar rico? isto é consequência de seu trabalho

pergunte-se ao invés: qual problema posso resolver?



3. Tecnologia

use-a a seu favor

tecnologia permite que você compita com os grandes



4. Concorrência

não há muita aqui

ataque mercados regionais, ex .mercosul, latam

aprenda e converta seus produtos/serviços para o espanhol





B. PAINEL: A LEI, COM O JUIZ SÉRGIO MORO [look de Bruce Wayne ;-)]



Moro brincou estar feliz em ver Di Pietro em boa saúde, após tanto tempo

[o outro painelista e promotor sobrevivente da operação Mãos Limpas na Itália]

alguns números da operação lava-jato:

+5 anos

+R$ 11 Bi recuperados

+35 processos completos julgados

+150 condenações por lavagem dinheiro e corrupção



Na Petrobrás ocorreu a captura da maior empresa estatal e do Brasil para finalidades privadas, por meio de :

enriquecimento ilícito de executivos da estatal

enriquecimento ilícito de dirigentes de empresas privadas

enriquecimento ilícito de agentes políticos e partidos



=corrupção sistêmica com longa duração, ao menos 10 anos, com repetida assiduidade e com perdas contábeis de 6Bi (apenas na Petrobrás).



A profundidade do esquema atingiu o público e o privado por meio da formação de cartéis e a diversidade do esquema deve ter possível ação em outras estatais, como já descoberto, ex. Usinas de Angra, assim como possibilidade de atuação em outros níveis, estadual e municipal.



Os resultados catastróficos são:

a perda financeira e o impacto econômico negativo [inclusive na economia nacional]

a perda da moral, por meio da quebra de confiança [em que empresas ainda confiar?]

e a perda política, por meio do enfraquecimento da democracia [existem políticos honestos e política limpa?].



Muitos agentes merecem o aplauso pelo trabalho, como juízes [Moro, Bretas, e outros menos famosos], Promotores [MPF] e Policiais [PF].



Problemas e desafios para o futuro são:



Foro privilegiado dos indiciados e investigados públicos [pois vai para STF/STJ/TSE];

nimos negativos da população em manter a liberdade e a igualdade e a tolerância

Não somos corruptos, temos apenas um ambiente institucional que favorece a corrupção pública e privada!!!

Solução não está nas estrelas, mas em nós!

A imagem do Brasil no exterior tem sido positiva devido ao processo de moralização.



Outra questão é o fake news, pois é diariamente atacado, contudo não precisa se defender constantemente, pois não vale a pena ;-)





C. PAINEL: PRESIDENCIÁVEIS

[painel de exposição individual de cada um por 15 min., seguido de entrevista rápida individual com 2 questões, serviu de esquenta para eleições de outubro, e para definir perfil atual de cada um, conforme nossa síntese abaixo:]





João Amoedo-NOVO

realista e simpático

diagnóstico da realidade BR





Henrique Meirelles-MDB

governista e sério

diagnóstico das realizações do governo





Flavio Rocha-PRB

visão de empresário e confuso

potenciais para o BR





Ciro Gomes-PDT

pragmático e assertivo

visão global x história BR





Marina Silva-REDE

visionária e apaixonada

história mundo x realidade BR





Geraldo Alckmin-PSDB

didático e sereno

propostas concretas e práticas para o BR de hoje.

Trazemos um #mixdoevento Fórum da Liberdade 2018, que ocorreu este mês em Porto Alegre, com o tema 'A voz da Mudança'.Destacamos 3 momentos do evento: O painel empreendedor 'Empreender para Mudar', o painel jurídico 'A Lei', e um painel com '6 Presidenciáveis'.[nossos comentários, como sempre, entre colchetes]A. PAINEL: EMPREENDER PARA MUDAR