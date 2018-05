Física, didática e bongôs

Ele tem na biografia um episódio que poderia parecer mais uma nódoa que algo meritório: foi um dos pais das bombas atômicas lançadas sobre o Japão, na Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).



Feynman, dono de um espírito pragmático tanto quanto profundo, não se abalava com o que foi feito: ele acreditava que era melhor que os EUA tivessem a arma atômica antes que os alemães chegassem a ela.



Não eram poucas as extravagâncias de Feynman: ele costumava, por exemplo, rascunhar algumas de suas ideias (cálculos e diagramas de física) na toalha de papel da mesa de um restaurante topless (que frequenta-va com anuência da esposa, Gweneth). Ele também tinha uma predileção por tocar percussão, em particular bongôs (procure no Youtube por Feynman Orange Juice).



Muitas esquisitices dele estão descritas em uma de suas biografias mais conhecidas: "O Senhor Está Brincando, Sr. Feynman?" (tristemente fora de catálogo).



Em 1986 ele ficou encarregado de investigar o que ocasionou a explosão do ônibus espacial Challenger.



Para estudar, usava um método que ainda é alvo da admiração de muitos por aí: cerque-se do máximo de informação sobre o tema que quer estudar e mergulhe de cabeça; em seguida, explique-o para si mesmo (o método vem de um ganhador de prêmio Nobel; deve valer alguma coisa).



Feynman era algoz da formalidade, e gente metida o irritava. Em 1979, uma revista o chamou de "homem mais inteligente do mundo". Sua mãe, ao saber disso, afirmou: "O nosso Richie? O mais inteligente do mundo? Deus nos ajude...".



Morreu em 1988. Todos os elogios lhe são insuficientes. E não há outro à vista.

Eu faria valer bem pouco a admiração pela ciência que nutro desde bem cedo no meu desenvolvimento educacional se não lembrasse que neste mês – no último dia 11, para ser preciso – teria completado cem anos uma das personalidades mais marcantes da ciência na segunda metade do século 20, e uma das mentes mais brilhantes que já andaram por aí: Richard Philips Feynman.Ele destacou-se no campo da física de partículas, assunto que exige um grau não pequeno de iniciação no mundo da ciência; seu trabalho nessa área lhe rendeu um prêmio Nobel em 1965 (dividido com Sin-Itiro Tomonaga e Julian Schwinger).Sua vida universitária é um verdadeiro catálogo de excelência acadêmica em qualquer época e lugar: MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts); Princeton; Cornell; Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia).