Felizes dias, mães!

A maternidade faz a gente se cobrar um ideal inalcançável, e não precisa ser assim. Tenha autocompaixão, pegue leve com você, se dê esse presente todos os dias. Meu desejo para todas nós:



Que a nossa maternidade seja o início de um voo alto e libertador.



Que a culpa não pese qual bola de ferro em nossos pés.



Que, tropeçando, nos projetemos à frente com um impulso diferente .



Que o peso dos nossos filhos agarrados a nós seja força, mais que cansaço.



Que as portas se abram junto com sorrisos para cada uma de nós em empregos, universidades e relacionamentos acolhedores.



Que nenhum filho nunca mais dê um eletrodoméstico para uma mãe nesta data.



Que as dificuldades do maternar se traduzam em laços de respeito, gratidão e perdão entre nós e as nossas mães.



E que possamos ter sempre a mão de outra mãe a nosso alcance, para nos lembrar que não estamos sozinhas.

Está chegando o Dia das Mães. Lembro da primeira vez em que comemorei a data, Nina tinha apenas dois meses de vida, e eu ganhei uma cagada daquelas que escapam da fralda e se espalham até o meio das costas. Ganhei também um sorriso banguela que inundou meu corpo com amor e ocitocina, fazendo a sujeira ser esquecida.De lá pra cá, descobri sentimentos que nunca estarão num cartão de Dia das Mães, nem nas propagandas. Me vi múltipla e passei a aceitar este dado, as incoerências, o eu partido. Como os dois presentes daquele primeiro Dia das Mães, a maternidade segue como um céu-inferno, dualidade que não é exclusividade da vida materna, mas se explicita no dia a dia das mães.Dependendo do dia em que você me vir, pode encontrar uma mãe esforçada planejando passeios enriquecedores ou uma mãe preguiçosa jogada na rede enquanto a filha vê desenho por horas. Pode ver que ofereço um prato com alimentos de 5 cores para nutricionista nenhum botar defeito ou me pegar trocando um pote de sorvete por 10 minutos de silêncio e paz. Pode ser que eu esteja deslumbrada com a fofura da minha cria ou fazendo planos mentais sobre os detalhes da minha fuga.