Este ano não vai dar pra mim

E começou a Copa do Mundo!!! 32 nações reunidas para celebrar o amor pelo futebol. O grande encontro entre amantes desse esporte, onde somente o trabalho em equipe pode garantir o êxito. Em um mesmo local encontramos reunidas pessoas de credos, etnias e culturas di-ferentes, festejando pacificamente e vibrando na mesma emoção.

Só que não.

Eu sou uma amante do futebol, cresci em uma família onde não gostar de futebol não era uma opção. Tenho memórias importantíssimas ligadas a partidas marcantes do meu time e também das vitórias e eliminações da Seleção Brasileira em mundiais. Mas este ano alguma coisa diferente me impede de curtir.

Mas, vamos lá, assisto a um jogo, dou aquela olhadinha nos melhores lances das partidas pra ver se me empolgo, abro uma cerveja às 9h da manhã, rio do Canarinho Pistola passando na timeline... Estou me esforçando.

Sexta vamos golear, tenho até a sensação de que o hexa vem este ano. Deixa eu abrir a internet aqui pra olhar os musos das seleções. Por que será que o espírito da Copa não baixa em mim?

De repente me dou conta de que chamam mais a minha atenção as notícias que embrulham o estômago. A ameaça ao público LGBT devido à homofóbica cultura russa. O vídeo dos brasileiros assediando a guria russa e, mais ainda, as manifestações dos fulanos diante das críticas. "Era brincadeira, vocês estão acabando com a nossa vida por nada, se fosse no carnaval ninguém ia ligar..."

Zzzzzzzzzzz

Aí vem a gota d’água: o vídeo, o áudio, as fotos das crianças imigrantes separadas de seus pais e depositadas em gaiolas, aos berros de "papi, mami", devido à política de "tolerância zero" anunciada pelo secretário de Justiça dos EUA, Jeff Sessions. A sensação de que os países são mais ódio que confraternização, de que o outro é insignificante e descartável pesam sobre mim.

Não critico quem está vivendo intensamente a Copa, tenho certeza de que coisas horríveis estavam acontecendo mundo afora enquanto eu sofria com a final do Mundial da França ou vibrava com Cafu levantando a taça do penta. Mas mudei eu, mudou o acesso às informações, mudou o significado da camisa verde-amarela e, definitivamente, este ano não vai dar.