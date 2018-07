Erros e acertos de uma queda digna

Outra falha foi a demora em mudar o time durante a partida contra a Bélgica. A Seleção claramente cresceu no segundo tempo com as alterações e quase empatou o jogo. Se as substituições fossem realizadas antes, no intervalo ou até no primeiro tempo quando o Brasil sofreu o segundo gol, a possibilidade de buscar o resultado seria maior.



Mas Tite não é o único culpado. Além de Jesus e Paulinho, outros jogadores ficaram devendo em campo. Neymar não se omitiu e teve alguns bons momentos, mas esteve longe do brilho que se espera de um pretendente a melhor do mundo. Fernandinho foi muito mal na derrota para a Bélgica, e Marcelo não conseguiu repetir as ótimas apresentações do Real Madrid. Philippe Coutinho começou bem, mas caiu muito de rendimento no jogo mais importante. O goleiro Alisson foi pouco acionado e não conseguiu fazer a diferença quando o time precisou.



Apesar da queda precoce, o trabalho também teve o lado positivo. O sistema defensivo foi muito bem. Tite é um ótimo técnico e merece ganhar uma segunda chance. Inteligente, costuma aprender com os erros. No Corinthians, precisou da eliminação vergonhosa contra o Tolima para conquistar a Libertadores no ano seguinte, em 2012.



Manter Tite e parte dos jogadores é um bom caminho para iniciar o novo ciclo, sonhando com o hexa na Copa do Qatar, em 2022.

A Seleção poderia ter ido mais longe na Copa do Mundo, mas caiu de pé na Rússia. Perder por 2 a 1 para a ótima seleção belga, nas quartas de final, é um resultado normal. Do jogo. Nada vergonhoso como foram as últimas eliminações brasileiras em Mundiais.Não se deve, no entanto, fechar os olhos para os erros cometidos. Tite falhou na convocação e durante a Copa. O elenco de 23 do Brasil tinha muitos jogadores com problemas físicos e de contusões. O meio-campista Fred, por exemplo, não pôde nem entrar em campo porque estava lesionado.O erro mais grave de Tite foi a insistência com atletas que não estavam bem. A Copa é um torneio de tiro curto, sem espaço para recuperação. O técnico morreu abraçado com Gabriel Jesus e Paulinho. Os dois fizeram um Mundial muito fraco e tinham que sair do time já nas oitavas de final. O rendimento da Seleção sempre melhorou quando eles foram substituídos.