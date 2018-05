Em busca de uma mulher livre

Ela estudou, se formou no mestrado, doutorado, alcançou o posto mais relevante da empresa. É mãe de um casal lindo de crianças, amamentou até uma idade razoável. Não liga para a opinião de ninguém. Tem uma casa reformada, com decoração tirada do Pinterest. Paga as contas no aplicativo do celular, enquanto almoça uma saladinha com suco, igual às musas fitness que segue no Instagram. Leva o filho no balé e a filha no futebol. Quer desde cedo incentivar a igualdade de gênero. É a própria Mulher Maravilha, as amigas lhe dizem. Deveria virar Youtuber.



Não.





A essa altura já bem conhecida, a palavra "empoderamento" já caiu nas graças da maioria. Principalmente da ala feminina, mas um ou outro homem desconstruído se arrisca a dar pitacos no tema. "Empoderamento" está nas publicidades de empresas de cosméticos e certamente foi assunto em alguma mesa de almoço do último domingo, Dia das Mães, nas famílias mais moderninhas.



As mulheres podem tudo, disse eu mesma, na minha última coluna. Temos mesmo é que empoderá-las, dar a elas todo o poder que merecem. E podem mesmo. As mulheres podem fazer o que quiserem. Só não precisam necessariamente fazer tudo. Faz sentido?



Em que momento nós partimos de "sexo frágil", da mulher que não tem direito a voto ou a expressar sua opinião livremente, cuja única função é ser um adorno ao homem, à "Mulher Maravilha", que precisa dar conta de tudo? Super mãe, empresária de sucesso, amiga da galera, com tempo para carreira, estudos, casa, filhos, os pais que daqui a pouco entram na terceira idade e, é claro, o marido. Que cuida da aparência e da saúde física e mental. Que é autoconfiante, determinada, empoderada. São muitas as cobranças internas e externas.



Vamos, sim, usar e abusar do feminismo, do empoderamento, dos bate-papos nas mesas de jantar em família. Vamos discutir a mulher na sociedade exaustivamente, até que a balança comece a se igualar de fato. E, quando acharmos que é o suficiente, que conseguimos o que almejamos, vamos debater mais ainda. Será que conseguimos mesmo? Mas não vamos, por favor, sair de uma pressão social a outra.



Sejamos mais gentis com nós mesmas. Podemos fazer qualquer coisa. Mas não precisamos necessariamente fazer tudo. Tudo bem não dar conta de uma coisa ou outra. Tudo bem não ser a Mulher Maravilha. Pelo menos, somos mulheres. E isso já é uma maravilha.