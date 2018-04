Einstein, prisões, anedotas e citações

Albert Einstein deixou a Europa em 1933, ano em que Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha; já devia imaginar no que aquilo ia dar. Suas ideias no entanto foram combatidas pelo regime – a pretensão do novo governo alemão era zerar a cultura de então e reescrevê-la, à luz de sua ideologia distorcida (como distorcidas são todas as ideologias, sem exceção).

Publicou-se então um livro chamado "Cem Autores Contra Einstein", que reunia artigos tentando pôr por terra a Teoria da Relatividade; tendo sido elaborada por um judeu, faria parte da cultura que os alemães queriam extinguir. Einstein rebateu com um argumento decisivo: "Se eu estivesse errado, não seriam necessários cem; um só autor bastaria".

O caso de Einstein poderia ser trazido para o contexto da prisão do ex-presidente Lula?