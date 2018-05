Ecos da ditadura

Documento da CIA implica diretamente Geisel e Figueiredo na matança da ditadura militar

A revelação de um documento secreto da CIA (agência de inteligência dos EUA) sobre a ditadura militar do Brasil causou perplexidade. O memorando traz informações inéditas sobre a política de execuções sumárias na segunda metade da ditadura no Brasil.

Segundo o documento, os presidentes Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo participaram diretamente da matança de mais de 100 pessoas que já estavam presas e desarmadas. O aval para as mortes vinha da cúpula do Palácio do Planalto. A principal novidade do memorando da CIA é que Geisel aceitou continuar com o extermínio de presos políticos. Até então, Geisel era visto como o ditador que reduziu os abusos dos militares e colocou fim às torturas e mortes.

O novo documento joga luz sobre um importante período da história do país e serve para enfraquecer os argumentos de quem relativiza os anos de chumbo e aponta a ditadura militar como um mal necessário. É uma prova cabal da institucionalização das execuções, da barbárie que a ditadura militar provocou no Brasil.

Apesar de toda a indignação causada na população brasileira, o candidato a presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, minimizou a matança no período da ditura. "Quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece", afirmou o parlamentar em entrevista à Rádio Super Notícia, de Belo Horizonte. O absurdo da fala evidencia o perfil antidemocrático de Bolsonaro e sua incapacidade para assumir cargos relevantes no país. Agora, resta ao seu eleitorado constatar o óbvio e começar a procura por um candidato mais civilizado.



Os políticos responsáveis, de direita ou de esquerda, devem se unir para condenar os abusos cometidos pelos militares. A revelação do memorando da CIA pode ser o início de um mergulho em um dos períodos mais trágicos da história brasileira. Como muitos documentos foram destruídos no Brasil, alguns pontos obscuros podem ser revelados por governos estrangeiros. O Itamaraty anunciou que vai pedir aos EUA a liberação de mais dossiês produzidos pela CIA.

A história tem muito a nos ensinar. Sem conhecer o passado, não temos consciência do presente e nem perspectiva de futuro. É necessário que se debata cada vez mais a ditadura militar para que essas atrocidades nunca mais se repitam no país.



