E agora que a Copa acabou?

Claro que cada um tem um clube de coração, mas uma Copa é incomparável em qualquer sentido, pois envolve uma série de fatores. Além da overdose de partidas, pudemos ver belos gols, grandes defesas, prorrogações emocionantes, disputas de pênaltis e a maior novidade, o VAR. A tecnologia mudou a maneira de ver o futebol, mas sem dúvida o esporte continua sendo apaixonante.



Cheguei a minha 10ª Copa do Mundo, mas já pensando nas próximas que virão. Chorei em 1982 (única vez pela Seleção Brasileira), comemorei em 1994 e me frustrei em 1998. Depois disso a Copa virou sinônimo de trabalho, e as emoções ficaram de lado, mas o entusiasmo sempre se manteve e não vejo a hora que venha a de 2022, 2026, 2030 e por aí em diante. A contagem regressiva já começou.



A Copa é uma das competições mais prazerosas que temos. Fãs de futebol nos quatro cantos do mundo, respiram, comem, dormem e acordam pensando apenas no Mundial.



Até mesmo os que não são tão entusiastas do futebol acabam sendo seduzidos pela Copa, como aconteceu com o repórter do Destak, Afonso Ribeiro, que descobriu boas histórias com a Copa como pano de fundo, mesmo estando a mais 11 mil quilômetros da Rússia.

Sai Mbappé entra Romero, sai Hazard entra Henrique Dourado, sai Modric entra Nikão, é isso mesmo, essa será a dura realidade daqui para frente para o torcedor brasileiro. Depois de desfrutarmos de uma Copa do Mundo com os melhores jogadores do planeta desfilando categoria pelos gramados russos, teremos um choque ao nos depararmos com a baixa qualidade do futebol brasileiro.Se a Seleção Brasileira que reúne os melhores jogadores do nosso país (em sua grande maioria atuando no futebol europeu) ficou no meio do caminho na Rússia, imagina ter que acompanhar equipes sem poderio financeiro para contratar grandes craques, obrigadas a trabalhar com o que restou no Brasil, ou que resgatou quem não deu certo fora. Não é nada fácil.O torcedor pode até estar com saudades de ver seu time jogando, mas ter que virar a chave de uma Copa do Mundo para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e até para a tão badalada Libertadores não é tarefa fácil.