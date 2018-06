E a Copa, por acaso, é inspiração?

Mas me parece sempre algo pitoresco ver as discussões sobre futebol se darem ares de seriedade, como se de assunto sério se tratasse. Pode-se dizer que, sendo um torneio que movimenta muitos (muitos!) bilhões de dólares, deve ser levado a sério. E aí eu entendo: se é para tratar como um comércio, um negócio, aí leve-se a sério: é investimento em infraestrutura, movimenta comércio, indústria, serviços... enquanto circo que faz girar a economia, é assunto legítimo. Mas que se assuma desde já: é um comércio. Vende-se e consome-se um produto do setor de entretenimento.



Como ir ao cinema, ou ao já citado circo. Encarar atletas como heróis... ? Isso sempre me pareceu fora de foco. Não consigo ver no que um jogador do que quer que seja vale mais que um cientista, mas esse sou eu; de novo, trata-se de questão de gosto.



Fazer dos feitos esportivos fonte de inspiração é uma grande farsa para vender calçados e acessórios – que nada têm de mágico: ninguém vai calçar o tênis ou a chuteira do ídolo e sair correndo ou marcando gols como ele. Com muito treino, talvez. Mas todo o treino para se tornar um atleta de ponta é como investir em uma carreira. Nada tem aí de amor ao esporte, de convicções morais superiores.



Copa como um espetáculo, descartável, como um blockbuster, isso eu aceito. Mas querer que sirva de inspiração? Aí é abusar da inteligência alheia.

O último contato voluntário que tive com a Copa do Mundo foi em 1982. Ouço gente que sequer era nascida à época (eu tenho 43 anos: o critério de juventude hoje corrente admite que até a geração anterior à minha decline de ser chamada de velha - ou idosa, não sei a quantas anda a patrulha politicamente correta nos critérios de idade. Mas divago) falar com certo ar de saudade de uma Copa que muitos dizem ter sido das melhores, embora a Seleção (padrões estilísticos obrigam o uso da maiúscula para falar da equipe brasileira) não tenha "trazido o caneco" (peculiar como seja essa expressão).Para nem falar de como soa estranho ver falar da Sérvia gente que não sabe sequer apontar a Sérvia num mapa. Eu estava lá, em 1982, e vi essa tal Copa. Tinha sete anos quando o torneio ocorreu. Não tenho memória de mais absolutamente nada daquela Copa – e olha, nada se perde com isso, sabe? Na TV às vezes algum programa reprisa algum lance de algum jogo de então.Sei que assisti a alguns daqueles jogos, mas não lembro de nada de específico. O futebol sempre foi uma incógnita pra mim. Alguém vai dizer que se trata de uma questão de gosto, e ficamos por aí.