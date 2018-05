Dois anos de Temer 2.0

O presidente atual, do maior partido brasileiro, vice de Dilma por duas vezes, e a eminência parda e ‘low-profile’ do governo Dilma, foi sempre um político astuto e de alta influência no Congresso. Estas qualidades políticas, entretanto, não foram utilizadas em prol do governo Dilma, seja por ter sido tratado como ‘vice decorativo’ (conforme carta-desabafo 6 meses antes da re-posse) ou por haver uma agenda oculta ou planos de um governo pós-impeachment-Dilma.



Fato é que Temer assumiu o que restava do segundo mandato de Dilma com um sorriso de satisfação e com grandes perspectivas de apadrinhamento de seu clã político.

Ele empoderou-se da cadeira maior, fez movimentos de redução de cargos e despesas para a imprensa e o grande público, mas logo usava os milhões economizados para satisfazer o Congresso, na tentativa de aprovação das tão sonhadas reformas.



Mas vejamos: tivemos uma reforma do ensino médio (descontinuando os esforços no ensino superior e no Fies, sem falar no descaso com o ensino básico), uma pseudo-reforma agrária, uma semi-reforma trabalhista e uma super-anunciada reforma tributária que não pôde ser discutida e votada até agora.

É claro que pode se culpar a intervenção federal das Forças Armadas no Rio de Janeiro, que impede aprovação de leis federais e constitucionais, mas não impede a sua discussão, debate, votação, referendos, buscando apoio popular para sua implantação.



Apoio então, nem se fala, pois o que parecia estar funcionando como o antigo esquema de ‘compra’ de apoios político e popular, lentamente ia se transformando em uma massiva falta de apoio popular e política. Hoje, o presida conta com o menor índice de aprovação de um presidente (em torno de 1%) e a maioria dos políticos da ‘base aliada’ não querem mais ser vistos em fotos com Temer, com o perigo de respingar em suas ‘limpas’ campanhas deste ano.



Restam então os avanços econômicos que poderiam fazer nosso ‘Conde Lulia’ entrar para a história em um status parecido ao de Sarney ou de Itamar. #sqn



ECONOMIA



Mais urgentemente o plano parecia o de ‘limpar’ as estatais e o aparato público inchado, com cortes, demissões, ajustes e pdvs para ‘estancar a sangria’ ocasionada no nosso gigantesco aparato público de milhares de tentáculos.



Foram feitas profundas intervenções na Petrobras (que hoje tornou-se novamente a maior empresa brasileira com balanço estável), na Caixa (com dezenas de desmontes nas vice-presidências PMDBianas [leia-se Cunha], nos Correios (que já estava sucateada e deficitária), no BNDES (desinvestimento nos campeões nacionais) e muitas outras.

Até com a privatização das mesmas estava-se aventando, o que possivelmente ocorreria em um próximo ‘legitimamente eleito’ governo Temer, ou em pelo menos metade das propostas de reforma dos candidatos a presidente deste ano.



Também foi feito um necessário recadastramento e pente fino em programas sociais como o Bolsa Família e pensões vitalícias federais e pensionistas.



Mas é na economia de mercado e nos índices macroeconômicos que talvez houve o maior avanço e resultado das políticas econômicas de ajuste. Como uma constante política de ajuste fiscal, houve uma constante redução da taxa de juros (14%>6,5%), da inflação (11%>2.8%), mas também do PIB (-1%>0%) e da receita tributária (R$ 150Bi>105Bi a.m.).



Nesse ínterim, porém, aumentou o número de desempregados (11Mi>13Mi), mas também o Índice de Confiança de Negócios (35>60 pontos).



Fato é que finalmente a inflação está sob controle e (parece) sustentável, entretanto parece que passamos de uma estagflação para uma deflação.



Até quando vamos continuar estimulando o consumo e o endividamento público e popular, em detrimento do investimento, da inovação e do empreendedorismo?



Qual era mesmo a ‘Ponte para o Futuro’ que o PMDB desejava implantar?

Faltou tempo ou competência?

Este último 12.05.18, fez 2 anos que o Brasil viveu o emblemático dia em que tivemos 3 presidentes ao mesmo tempo, e Michel Temer, o vice de Dilma, ganhou a disputa para ocupar o Alvorada, em vez do Jaburu. Entretanto, demorou este pelo menos 6 meses, tanto para ocupar o Alvorada quanto para implantar seu plano de ações para 'endireitar' o governo colapsado deixado por sua antecessora.Olhemos para as promessas cumpridas e as deixadas nestes 2 anos, embora ainda restem, na teoria, uns 7 meses de 'governo tampão';POLÍTICA