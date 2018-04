Depois de tanto perder, uma lição de como ganhar

Fato é que, qualquer que fosse o resultado da partida na Arena de Pernambuco deste último domingo, ela já seria histórica. O estádio registrou um novo recorde de público entre clubes, com um total de 42.352 espectadores. Casa cheia. O Central, pela primeira vez em seus 99 anos de história, disputou uma final e, caso vencesse, seria o primeiro time do interior do Estado a levantar a taça de campeão. E o time fez uma campanha sem igual. Jogando na Série D, o clube de Caruaru - que tem uma folha de R$ 100 mil - conseguiu consistência e chegou à final com mesmo número de vitórias, empates e derrotas do seu oponente.



Mas o domingo - e o ano de 2018 - é do Náutico. O Timbu venceu o Central por 2 a 1, e o torcedor alvirrubro, que desde 2014 guardava o grito de campeão, pôde, enfim, comemorar.



E, nessas horas, tento enxergar a parte mais amena do esporte, aquela mais sadia. Ver os adversários congratulando (ainda que com piadinhas) pela conquista é uma delas. Mas mais bonito ainda foi ver, enfim, meu sobrinho Luiz, de 13 anos, que sempre é levado por meu irmão para ver o Náutico jogar no estádio, ter o seu time campeão. Ele, que por várias vezes voltou com uma lágrima no canto do olho e era consolado com um "futebol é assim mesmo...", que engolia provocações de familiares rubro-negros, nunca viu o time ganhar um título e, ainda assim, levava a camisa com orgulho. Depois de tanta aula sobre perder, como disse meu irmão, chegou a aula de como ganhar. E ele está me enchendo de orgulho nessa tarefa. Parabéns ao Náutico. Parabéns a Luiz.

O fim de semana passado foi repleto de decisões nos campeonatos estaduais em todo o país. Mas meus olhos, assim como os de todos os pernambucanos, estavam vidrados na decisão entre Náutico e Central, que foi disputada na Arena de Pernambuco.Diferentemente de alguns outros lugares, nós enchemos o peito para dizer que torcemos pelo nosso time, e apenas ele. Digo isso porque, quando morei em São Paulo, por cinco anos, e perguntavam por qual time eu torcia e eu respondia, continuavam a me questionar qual era meu time "em São Paulo". Como se meu time fosse "café com leite" por lá. Acho que isso, por si, já mostra o quanto somos ligados - quase que por uma questão de sangue - aos nossos times de futebol.Aqui em nossa capital, Recife, temos três clubes. Náutico, Santa Cruz e Sport - em ordem alfabética, porque a arenga é grande. Neste ano, apenas o Leão rubro-negro está na elite do futebol brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, mesmo com a folha salarial 17 vezes superior à do Náutico (R$ 3,4 milhões x R$ 200 mil), o time chegou em terceiro no campeonato estadual.